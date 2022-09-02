KARAR HAFTASI

Yeni Malatyaspor’la ilgili konu açıldığında, eski yönetimle ilgili serzenişleri duymaktan usandık. Elbette hesap sorulmalı ve herkes yaptığı hataların hesabını vermelidir. Gelelim günümüze, eldeki kadronun iyi niyetinden kimsenin tereddüt yok. Sahaya çıkıp ellerinden geleni yapıyorlar. Fakat bu kadronun yetersizliğine, kadro genişliğinin olmaması eklenince umutlarımız kırılıyor. Umut kırıcı olan diğer bir hususta ileride puan silmeler olur mu korkusu. Bunlar önümüzde duran en büyük problemler.

Sporda psikolojik faktörler, özellikle profesyonel futbolda performansın en büyük belirleyicilerindendir. Şu an takımımız oyuncuları kapasitelerini zorlayarak ve gençliğin verdiği enerji ile oynamaya çalışıyorlar. Oynadığımız Adana ve Eyüp maçları bizlere azda olsa umut verdi. Takıma lisans problemi olan oyuncular katılınca daha da iyi olacağını düşünüyorum. Sonrasında performansı direk artırmaktan ziyade, performansı bozan unsurları ortadan kaldırmak en önemli konuların başında gelecektir. Bu konuda en büyük sorumluluk ise yönetimin üstüne düşmektedir.

Takım her türlü eksiğe rağmen lige hazırlanmaya çalıştı ve hazırlık maçı eksikliğini ligin ilk üç haftasında gidererek röntgenimiz çekilmiş oldu. Sahada görünen en büyük avantajımız gençliğimiz, dezavantajlarımız ise çok. Kadro yetersizliği ve genişliği bildiğimiz en büyük dezavantajımız, tecrübe, özgüven, bireysel ve takım olarak oyun stratejisinde eksiklerimiz göze batanlar. Tecrübe zaman içinde çözülecektir. Özgüven ise saha sonuçları ile doğru orantılıdır. İyi sonuç alınması ise saha içindeki eksiklerin giderilmesi ile olacaktır. Yan top zafiyetinin üzerinde mutlaka mesai yapılması ve oyun formatının kazanma odaklı gözden geçirilmesi gerekli. Bu konuda hocanın işi.

Cihat hoca, takımı sahiplendi (tabi karşılıksız sahiplenme elbette değil) bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bazen söylemlerine hak verdiğim bazen vermediğim oldu. İçerde oynayacağımız Rize maçı hocanın ve yönetimin ileriye dönük kararlarını etkileyecek diye düşünüyorum. Umarım alınacak galibiyetle yolumuz aydınlanır. Yönetimin maç bilet fiyatlarını indirme kararını gecikmeli fakat isabetli olduğunu söyleyebilirim.

Malatya Arguvan takımı, şehirden uzakta hazırlıklarını sürdürüyor. Takım hakkında fazla bilgiye sahip olmadığım için yorum yapamayacağım. Yeşilyurt Belediyespor üzerine yüklenen misyonu yerine getirmek için büyük paralar harcanarak ve gayretlerle profesyonel lige çıktı. Çıkınca misyonundan uzaklaştı. Yönetimsel hatalarından dolayı küme düştü. Hatalardan tek bir tanesini söylesem bile düşmenin sebebi anlaşılır. Hoca tercihleri ve değişim zamanlamaları. Şimdi ise Bal liginden çekilme hesapları yapıyorlar. İyide bu milletin parasını niye boşa harcadınız. Sizden gençliğin kolay ulaşacağı, yıl boyu takımların ulaşım masrafı olmadan antrenman yapacağı, merkezi yerlerde saha yapmanızı istedik yapmadınız. Eğer başladığınız yere tekrar dönmüşseniz bu maceraya neden bu kadar para harcadınız, bu para ile 10 tane saha yapılırdı diye kimse sormayacak mı sanıyorsunuz.

Esen kalın…