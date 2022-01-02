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Anasayfa / Asayiş / Karaman’da kaçak alkol operasyonu

Karaman’da kaçak alkol operasyonu

karaman’da kaçak alkol operasyonu
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Karaman’ın Ermenek ilçesinde jandarmanın düzenlediği sahte içki operasyonunda 125 litre sahte rakı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yalındal köyünde kaçak rakı üretimi yapıldığı yönünde duyum alan jandarma timleri, A.G.’nin evine operasyon düzenledi. Ekipler, şüphelinin evinde yaptıkları aramada 125 litre sahte alkol, 14 adet 2.5 litre pet şişe, 3 adet 20 litrelik plastik bidon, 5 adet bakır damıtım hortumu ile 1 adet damıtma kazanı ele geçirdi. Sahte rakı yapımında kullanılan malzemeler ile alkole el konulurken, A.G., gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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