DOLAR

13,8578$%0.37

EURO

15,7532%0.12

STERLİN

18,8583£%0.06

GRAM ALTIN

796,47%0,38

ÇEYREK ALTIN

1.293,00%0,30

BİTCOİN

588383฿%2.92082

İmsak Vakti a 06:10
Malatya HAFİF KAR YAĞIŞLI
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Karaman’da fabrika yangını

Karaman’da fabrika yangını

karaman’da fabrika yangını
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Karaman’da bir bisküvi fabrikasının ambalaj bölümünde başlayan yangına müdahale ediliyor.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir bisküvi fabrikasının ambalaj bölümünde çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Karaman Belediyesine ait itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, orman ve yakın ilçe ve belde belediyelerinden itfaiye takviyesi istendi. Polis ekipleri de fabrika çevresinde tedbir aldı. Karaman Emniyet Müdürü Ayhan Taş olay yerine gelirken, TOMA aracının da katıldığı yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Siirt’te kayganlaşan yolda araç devrildi: 5 yaralı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.