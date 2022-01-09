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Karaman’da 32 yaşındaki şahıs apartmanın bahçesinde ölü bulundu

karaman’da 32 yaşındaki şahıs apartmanın bahçesinde ölü bulundu
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Karaman’da 32 yaşındaki bir kişi, oturduğu apartmanın bahçesinde komşuları tarafından ölü olarak bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Hamidiye Mahallesi 357. Sokak’ta bulunan 5 katlı bir binanın bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın 5’inci katında oturan 32 yaşındaki Hasan Şahin’i bahçede yerde yatar vaziyette gören komşuları durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından adrese gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde Hasan Şahin’in hayatını kaybettiğini tespit etti. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Şahin’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Komşuları tarafından ölü olarak bulunan Şahin’in 2 yıl içerisinde babası ve annesini kaybettiği, evde de tek başına yaşadığı öğrenildi.

Şahin’in ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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