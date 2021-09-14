“Karakterli bir takım oluşturduk”

TFF 3.Lig 2.Grup’ta yer alan Malatya Yeşilyurt Belediyespor’da Şile Yıldızspor karşısında alınan galibiyetin sevinci yaşanıyor.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

2021-2022 sezonunda Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor ile ‘güçbirliği’ anlaşması yapan ancak sonrasında mevcut yönetimle yoluna devam etme kararı alan turuncu yeşilli takımda, kısa süre içerisinde transfer çalışmaları yapılarak, kamp çalışmalarının startı verilmişti. Malatyalı teknik adam Hayati Palancı ile anlaşan Doğu Anadolu ekibi, kısa süre içerisinde sezona hazırlanırken, ilk haftada deplasmanda Düzcespor’a 3-1 mağlup olmuştu.

Sezonun ikinci haftasında sahasında İstanbul ekibi Şile Yıldızspor’u konuk eden Yeşilyurt Belediyespor, zorlu rakibini 1-0’la geçerek, bu sezonki ilk 3 puanını hanesine yazdırdı.

“GALİBİYETTEKİ EN BÜYÜK PAY FUTBOLCU KARDEŞLERİMİZİNDİR”

Malatya Yeşilyurt Belediyespor Kulübü Başkanı Muzaffer Çelik, Şile Yıldızspor karşısında alınan galibiyetten dolayı teknik heyet ve futbolcular tebrik etti.

“Bu galibiyette en büyük pay sahipleri özveriyle mücadele eden futbolcu kardeşlerimizindir” DİYEN Çelik, şunları söyledi: “Kulüp olarak göreve geldiğimiz günden itibaren Malatya halkına yakışan bir futbol takımı kurmak için çok mücadele ettik. Geçen sene 2. Ligin kapısından dönen takımızı bu sene daha mücadeleci genç ve daha istekli bir takım oluşturmak için elimizden gelen tüm gayreti göstermeye çalıştık. Liglerin başlamasına 20 gün kala teknik kadro, transfer çalışmaları ve kamp sürecini bitirdik. Sadece bir hazırlık maçı yaparak lige katıldık. Her ne kadar bu olumsuzluklarla lige başlamış olsak da sahada karakterli bir takım oluşu bize bu galibiyeti getirdi. Teknik ekip ve tüm futbolcu kardeşlerime bir kez daha teşekkür ediyorum.”

Çelik, kısa süre içerisinde transfer çalışmalarını tamamladıklarına dikkat çekerek, “Transfer çalışmalarını bu kadar kısa süre içerisinde bitirmemiz Yeşilyurt Belediyespor’un geçen seneden kalan düzgün imajı sayesinde olmuştur. Transfer tahtasını açtığımız günden itibaren anlaştığı takımda sözleşmesini bozup gelenler bile oldu. Anlaştığı takımın ücretinin neredeyse yarısına bile bize gelen özverili futbolcularımız oldu. Çünkü buraya gelen her futbolcu bilir ki burası düzgün bir kulüp. Burası düzgün yönetilen bir kulüptür. Bu imaj inşallah bu senede aynı şekilde Türkiye’de örnek olacak şekilde devam edecektir” ifadelerini kullandı. Yönetim olarak kendilerine adaleti ve düzgünlüğü ilke edinerek yola çıktıklarını dile getiren Çelik, “Ben Bu yolda kulüp başkanı olarak takımıma inancım sonsuzdur. Bu takımın bütün maçlarımızda sonuna kadar mücadele edeceklerine, ayaklarının yorulduğu yerde yüreklerini ortaya koyacaklarını biliyorum. Böyle bir takımı Malatya halkını desteklemeye sahipsiz bırakmamaya davet ediyorum” diye konuştu.