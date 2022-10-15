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Anasayfa / Gündem / Karakaya’da su sporları etkinliği

Karakaya’da su sporları etkinliği

Karakaya’da su sporları etkinliği
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Karakaya’da su sporları etkinliği

İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ve Malatya İl Jandarma Komutanlığı ortak protokolü kapsamında Kale İlçesi Karakaya Baraj gölünde su sporları etkinlikleri gerçekleştirildi.

 

Programa Vali Hulusi Şahin, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Ercan Altın, Kale Kaymakamı Mustafa Aksoy, Kale Belediye Başkanı Murat Koca ve Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri katıldı.

Su Sporları Etkinlikleri kapsamında; İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde yüzme ve spor dersi alan öğrencilere kano, kürek, dalgıçlık ve can kurtarma ile ilgili teorik bilgilendirmeler yapılmasının akabinde öğrencilere, 20’şer kişilik gruplar halinde kano uygulama eğitimi verildi.

Vali Şahin ve beraberindekiler İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Su Sporları Eğitim Tesisinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. (bülten)

 

 

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