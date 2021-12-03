“Karagümrük Maçından Sonra Kırılma Yaşadık”

Yeni Malatyaspor’un defans oyuncusu Sadık Çiftpınar, sezon başından buyana şanssızlıklarımız oldu. Ligde 2’de 2 yapıp içerde Karagümrük karşısında 3-1 önde olduğumuz maçta bizim için çok büyük bir yıkım oldu. Arkasından 4 mağlubiyet daha aldık” dedi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Süper Lig’in 15.haftasında 6 Aralık Pazartesi akşamı saat 20.00’de Konyaspor’a konuk olacak olan Yeni Malatyaspor’da kritik maçın hazırlıkları sürüyor. Ligdeki kötü gidişatına Galatasaray karşısında aldığı 1 puanla dur diyen sarı kırmızılılar Konya maçından da puan ya da puanlarla ayrılmayı hedefliyor. Nurettin Soykan Tesisleri’nde hazırlıklarını sürdüren Yeni Malatyaspor’un tecrübeli savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar sezon başından itibaren bazı maçlarda şanssızlıklar yaşadıklarını söyledi.

Türkiye Kupası’nda Akhisarspor ile oynanan müsabakayla ilgili düşüncelerini aktaran Sadık, Manisa temsilcisinin genç bir kadroya sahip olduğunu ve kendilerine karşı iyi mücadele ettiklerini söyledi. Yeni Malatyaspor için bu sezon ligin daha önemli olduğunu belirten tecrübeli oyuncu, “Bulunduğumuz konumdan itibariyle memnun değiliz. Galatasaray’dan 1 puan aldık. İnşallah bu puan önümüzde alacağımız puanların başlangıcı olur. Son maçtaki mücadelemizi verdiğimiz takdirde sahada kolay kolay bileğimizin büküleceğini düşünmüyorum. Kupada da gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz” ifadelerini kullandı.

“TAKVİYELERLE FARKLI BİR TAKIM İZLETTİRECEĞİZ”

Ligde bu hafta deplasmanda Konyaspor ile oynayacakları maçtan iyi bir neticeyle ayrılmak istediklerini sözlerine ekleyen Sadık Çifpınar şunları söyledi: “Sahaya çıkan ilk onbirimiz çok kaliteli bir takım. Hocamız kenardan çok fazla hamle şansının olmadığını paylaşıyor. Süper Lig seviyesi çok farklı bir seviye. Çok kaliteli takımlar var. Konyaspor’da bunlardan bir tanesi. İyi bir çıkış yakaladılar. Ligde ikinci sıradalar. Oturmuş bir kadroları var. Bizim sezon başından buyana şanssızlıklarımız oldu. Ligde 2’de 2 yapıp içerde Karagümrük karşısında 3-1 önde olduğumuz maçta bizim için çok büyük bir yıkım oldu. Arkasından 4 mağlubiyet daha aldık. Eğer orada bir kırılma olmasa o maçı kazanmış olsaydık bence bizde şuan çok farklı şeyler konuşuyor olacaktık. Tabii bunların arkasına sığınmıyoruz. Kalan 5 maçla beraber alabileceğimiz en yüksek puanları alıp devre arasında yapılacak takviyelerle ligin ikinci yarısında çok daha farklı bir Yeni Malatyaspor izlettireceğiz”