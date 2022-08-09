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Anasayfa / Gündem / Karagöz Mahallesi’nde meydan çalışmaları tamamlandı

Karagöz Mahallesi’nde meydan çalışmaları tamamlandı

Battalgazi’de daha konforlu bir hayat ve kesintisiz ulaşım için yatırımlarına devam eden Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Karagöz Mahallesi’nde startını verdiği meydan düzenleme çalışmalarını tamamladı.

Karagöz Mahallesi’nde meydan çalışmaları tamamlandı
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Medeniyetin Kalbi Battalgazi’nin gelişimi için milyonluk ulaşım yatırımlarını hayata geçiren Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Çok sayıda ekiple ilçenin dört bir yanında çalışmalarını sürdüren ekipler, geçtiğimiz günlerde Karagöz Mahallesi’nde startını verdiği meydan düzenleme çalışmalarını tamamladı.  Ekipler, 3 bin 750 metrekare kilit taşı ve bin 100 metre bordür döşeme çalışması gerçekleştirdi. Toplam maliyeti 500 bin lirayı bulan ekiplerin çalışması, mahalle sakinleri tarafından da memnuniyetle karşılandı.

“İLÇEMİZE HİZMET ETMEYİ SEVİYORUZ”

Ulaşım yatırımlarında Battalgazi’ye altın yılını yaşatan Belediye Başkanı Osman Güder, “Bir yandan ilçemizi her yönden geliştirerek projelerimizi bir bir hayata geçirirken, diğer yandan da ulaşım yatırımlarımıza ayrı bir önem veriyoruz. Asfalt ne demektir yol demektir, yol demek medeniyet demektir. Medeniyetlerin beşiğinde ilçemizde yol demek birlik, beraberlik ve kardeşlik demektir. Ekibimizle birlikte bu güzel kadim ilçenin güzel insanlarına hizmet etmek bizim için büyük onurdur. Mahallemizde bir meydan düzenleme çalışması başlatmıştık. Hamd olsun çalışmalarımız tamamlandı ve vatandaşların istifadesine sunduk. Bizler ilçemize hizmet etmeyi seviyoruz. Hizmeti kendimize şiar edindik. Ekiplerimize yoğun çalışmalarından ötürü teşekkür ediyoruz” dedi. (Bülten)

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