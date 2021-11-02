Karaduman’ı Darp Eden 3 Kişi Yakalandı

Bir grup tarafından darp edilen gazeteci Burhan Karaduman’a siyasiler ve gazetecilerden destek gelmeye devam ediyor. Malatya Valiliği de yayınladığı mesajla olayın takipçisi olduklarını ve 3 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Töreni’ni ve Kernek Meydanı’nın açılışını takip ederken birkaç saldırgan tarafından darp edilen gazeteci Burhan Karaduman’a yapılan saldırıya yönelik Malatya Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Konuyla ilgili yaşanan son gelişmeler hakkında bilgilendirme yapan Malatya Valiliği 3 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“29.10.2021 günü saat 19:10 sıralarında Kernek Meydanı’nda düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları esnasında TRT Malatya Muhabiri Burhan KARADUMAN’ın darp edilmesi olayı ile ilgili olarak, İl Emniyet Müdürlüğünce oluşturulan özel ekiplerce yapılan titiz çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 3 şüpheli şahıs yakalanmış olup konu ile ilgili tahkikat devam etmektedir.” (Haber Merkezi – Bülten)