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Karaduman’a saldıran 3 zanlı tutuklandı

Malatya’da haber takibi sırasında saldırıya uğrayan TRT Malatya muhabiri, deneyimli gazeteci Burhan Karaduman'ın darp edilmesine ilişkin yakalanan ve adliyeye sevk edilen 3 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

karaduman’a saldıran 3 zanlı tutuklandı
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Malatya’da haber takibi sırasında saldırıya uğrayan TRT Malatya muhabiri, deneyimli gazeteci Burhan Karaduman’ın darp edilmesine ilişkin yakalanan ve adliyeye sevk edilen 3 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

FERDİ DURDU

Kernek Meydanı’nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve meydan açılış töreni sırasında görevini icra ederken bir grup tarafından saldırıya uğrayan gazeteci Burhan Karaduman’a destek çığ gibi büyürken, soruşturma büyük bir titizlikle sürdürülüyor. Malatya Valisi Aydın Baruş’un da talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğünce oluşturulan özel ekiplerce yapılan titiz çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 5 şüpheli yakalandı. Olayı derinlemesine araştıran ekipler, şüphelilerin sorgusuyla yaşanan çirkin saldırıyı gün yüzüne çıkarmaya başladı.

Dosyası Avukatı Fatih Kerimoğlu tarafından takip edilen Karaduman’a gerçekleştirilen saldırının planlı olarak yapıldığı ortaya çıkarken, saldırı esnasında en kör noktanın seçildiği öğrenildi. Saldırganların olayı gerçekleştirdikten sonra kameraların kayıt alamayacağı alanlara kaçtıkları belirtildi.

Karaduman’ın araştırmacı gazetecilikle yaptığı haberleri, haber sitesinden kaldırmasına yönelik tehdit aldığı, emniyetin bu isimler üzerinde de inceleme başlattığı öğrenildi.

Bu arada saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen 3 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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