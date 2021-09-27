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Karadağ, Yine ‘Başkan’ Seçildi

İYİ parti Kale ilçe kongresi Pazar günü yapıldı, kongrede kale ilçe başkanlığına Kazım Karadağ yeniden tüm delegelerin oyunu alarak ilçe başkanı seçildi.

karadağ, yine ‘başkan’ seçildi
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Karadağ, Yine ‘Başkan’ Seçildi

İYİ parti Kale ilçe kongresi Pazar günü yapıldı, kongrede kale ilçe başkanlığına Kazım Karadağ yeniden tüm delegelerin oyunu alarak ilçe başkanı seçildi.

Kongrede konuşma yapan İl başkanı Süleyman Sarıbaş, çiftçinin sorunlarını dile getirdi. Sarıbaş, “İlaç ve gübreye yapılan zam oranlar ortada çiftçinin maliyeti arttı dolayısı ile ürettiği ürün masraflarını kurtarmadığı gibi tüketici ye de çok pahalıya mal oluyor. Sonrasında marketler ve köylüler pahalı satıyor, marketler suçlu, köylü suçlu, muhalefet suçlu herkes suçlu 20 yıldır hükümeti yöneten iktidarın hiç mi suçu yok ”dedi.

Sarıbaş konuşmasına Cumhurbaşkanlık sisteminin yürümediğini en kısa sürede ilk seçimde iyi parti iktidarı ile sistemin değişeceği ve Genel başkanımız Meral Akşener’in Başbakan olarak ülkeyi yönetimine hazır oluğunu ifade ederek, “Parti üyelerimizin ilçe ve il yöneticilerinin her dâhim sahada hazırız” dedi.

Konuşmanın ardından Saygı duruşu İstiklal Marşı ve bütçenin onaylanması ardından ilçe seçimi için delegeler oy kullandı. Yönetim ise şöyle belirlendi.

Yönetim kurulu listesinde:

Ramazan KARADAĞ        Başkan

Vahdettin DEMİR             Yönetim Kurulu ÜYE

Ahmet KARADAĞ             Yönetim Kurulu ÜYE

Kadir ŞİRE                          Yönetim Kurulu ÜYE

Ethem AKKUŞ                    Yönetim Kurulu ÜYE

Muhammed KARAKAŞ    Yönetim Kurulu ÜYE

Şahin ÇETİNKAYA              Yönetim Kurulu ÜYE

Ömer AKTAŞ                      Yönetim Kurulu ÜYE

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