Karaçayır Barajı’nda çalışmalar devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

Malatya ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır.

“3 BİN 100 DEKAR TARIM ARAZİ SULANACAK”

Malatya Kuluncak Karaçayır Barajı’nda çalışmaların devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca,‘Çalışmaları devam eden Malatya Kuluncak Karaçayır Barajı’nın tamamlanması ile barajda depolanacak su ile 3 bin 100 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını’ söyledi.

‘Gövde sıyırma kazılarının, dipsavak ve dolusavak imalatlarının tamamlandığını’ ifade eden Genel Müdür Akca, ‘Gövde dolgusuimalat çalışmaları devam etmektedir. Temelden yüksekliği 31 metre ve su depolama kapasitesi 1,40milyon m3olan Malatya Kuluncak Karaçayır Barajı’nın tamamlanması ile 2022 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 5 milyon472 bin 872TLkatkı sağlaması hedeflenmektedir.’açıklamasında bulundu. (Bülten)