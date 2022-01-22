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Anasayfa / Asayiş / Karabük’te yangın paniği

Karabük’te yangın paniği

karabük’te yangın paniği
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Karabük’te 3 katlı bir binanın 2 katının balkonunda çıkan yangın paniğe neden olurken, evde yanlız yaşan ve alkollü olan akdın sinir krizleri geçirdi.

Edinilen bilgiye göre olay Yenimahalle Mehemtçik Caddesşi Sivri apartmanın 2. katında meydana geldi. İddiaya göre yanlız yaşayan Songül Babat’ın bulunduğu dairenin balkon kısmında henüz nedeni belirlemeyen bir şekilde yangın çıktı. Balkondan yükselen alevleri gören Babat, komşularını arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine varan itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile alevler evin tamamını sarmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Bu sıraa alkollü olan ve sinir krizleri geçiren Babat, polis ekipleri tarafından ambulansa kadar güçlükle getirildi.

Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonrası maddi hasar meydana gelirken, polis olayla ilgili inceleme başalttı.

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