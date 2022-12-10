KARAASLAN: İLAÇ SIKINTIMIZ YOK!

MEHMET KIROĞLAN

Geçtiğimiz aylarda Battalgazi Devlet Hastanesi’nin ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemi için kurulan fanlardan çıkan aşırı ses çevrede yaşayan vatandaşların tepkisine neden olmuş, vatandaşlar fanların kaldırılmasını istemişlerdi. Battalgazi Devlet Hastanesi yönetimi ise sorun için devreye girerek, problemi çözdü. Konuyla ilgili BUSABAH gazetesine konuşan Battalgazi Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Erol Karaaslan önemli açıklamalarda bulundu. Öte yandan Karaaslan, Battalgazi Devlet Hastanesi’nin eczanesinde ilaç sıkıntısı olup olmadığını da açıkladı.

Hastanenin yeni kurulan bir hastane olduğunu dile getiren Battalgazi Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Erol Karaaslan, hastanenin yeni kurulan bir hastane olmasına rağmen hastanede çok ciddi teknolojik aletler bulunduğunu söyledi.

“SORUNU FİRMA YETKİLİSİNE BİLDİRDİK”

Havalandırma siteminde yaşanan sıkıntının çözüldüğüne dikkat çeken Karaaslan, şunları kaydetti:

“Hastanemizin altyapısı çok güçlü. Buna bağlı olarak da havalandırma sitemimizde de büyük çapta havalandırma, soğutma yapabilen altyapıya sahibiz. Hastanemizin alt köşesinde havalandırma sistemimizin merkezi bulunmaktadır. Buna bağlı olarak havalandırma merkezimizde bir ses oluştu. Çevredeki komşularımız rahatsız olduklarını bize ilettiler. Bu yönde kamuoyunda da seslerini duyurmaya çalıştılar. Biz bunun üzerine Sağlık Müdürlüğü ve Hastane Yönetimi olarak girişimlerde bulunduk. Öncelikle konuyu hastanemizi yapan firma yetkililerine bildirdik. Onlar da bu konuyla ilgili çalışmalar yaptı ve bir sonuca ulaştık. Havalandırma merkezinin bulunduğu mekânın etrafına yurtdışından ithal yalıtımlar getirildi. O yalıtımın çok etkili olduğunu fark ettik. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız çevreyi rahatsız eden ses düzeyinin 5 desibelin üzerinde kabul ediyor. En son yapılan düzenlemeler sonrasında Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Müdürlüğü’nün yaptığı ölçümde ses düzeyi 5 desibelin altında çıktı ve yasal sınırlara ulaştık. Ve şikâyetlerin daha da azaldığını gördük. Şimdi ısıtma sistemine geçtik ve yazın ise soğutma sistemine tekrar geçtiğimizde bir şikâyet getirecek bir ses olacağını düşünmüyorum. Zaten önlemlerimizi aldık, yasal sınırlamanın altına indik. Gerekli müdahaleleri yaptık.”

“ECZANEMİZLE YAKIN DİYALOG HALİNDEYİM”

Son zamanlarda hastane eczanelerinde ilaç sıkıntısı yaşandığı gibi söylentilere de değinen Karaaslan, “Eczanemizle yakın diyalog halindeyim. Aldığım en son rapora göre bizim eczanemizde bir ilaç sıkıntımız yok. Stoklarımız oldukça yeterli. Zaten bunu öngörerek ‘Bazı kalemlerde ilaç sıkıntısı olabilir mi?’ ihtimaline karşı yine ilaç temini yapmak üzereyiz. Ama şu anda hastanemizde bir ilaç sıkıntısı bulunmamakta” diye konuştu.