DOLAR

13,3926$%0.51

EURO

15,0887%0.72

STERLİN

18,0707£%0.77

GRAM ALTIN

777,78%0,95

ÇEYREK ALTIN

1.265,00%0,31

BİTCOİN

521101฿%4.89942

Öğle Vakti a 12:46
Malatya KAPALI -1°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Kara saplanan aracı polis memuru kurtardı

Kara saplanan aracı polis memuru kurtardı

kara saplanan aracı polis memuru kurtardı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Burdur’da dün gerçekleşen kar yağışının ardından yolda kalan bir vatandaşın yardımına trafik polisi yetişti. Kar üzerinde ilerlemeye çalışan aracı polis memuru itekleyerek yardımcı oldu.

Burdur’da dün kent genelinde etkisini gösteren kar yağışı zaman zaman ulaşımlarda aksaklıklara neden oldu. Burdur-Antalya karayolu Çeltikçi belinde adeta kara saplanan aracı trafik polisi kurtardı. Kar üzerinde ilerlemeye çalışan ancak sonuç alamayan sürücünün imdadına İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru yetişti. Polis memuru, yoğun kar yağışına rağmen aracı metrelerce itekleyerek yola çıkmasını sağladı. Burdur Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılan o görüntülerde “İhtiyaç duyduğunuz her zaman yanınızdayız” notu yer aldı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Batman Çayında mahsur kalan köpek kurtarıldı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.