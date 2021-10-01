Kara bulutları 3 puan dağıtır

Süper Ligin 8.haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, yarın sahasında Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Lig’de üst üste 4 maçını kaybederek, küme düşme hattının içerisine kadar gerileyen sarı siyahlılar, Hatayspor karşısında 3 puan alarak hem kötü gidişata ‘dur’ demek hem de üzerindeki kara bulutları dağıtmak istiyor.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Süper Lig’de Yeni Malatyaspor, bugün sahasında Hatayspor’u konuk edecek. Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanacak olan karşılaşma saat 13.30’da başlayacak.

Lig’de 7 haftalık süreçte 2 galibiyet, 5’te mağlubiyet yaşayan ve geride kalan 4 haftayı puansız kapatan Yeni Malatyaspor’da teknik heyet ve futbolcular, kötü gidişatı 3 puanla durdurmayı planlıyor.

Sarı siyahlılar, ligde 7 haftalık süreçte 2 galibiyet, 5’te mağlubiyetle 6 puan toplarken, küme düşme hattının içerisinde yer alıyor.

İKİ TAKIM 11’İNCİ KEZ KARŞILAŞACAK

Yeni Malatyaspor ile Hatayspor daha önce 2’si Süper Lig, 4’ü 2.Lig, 4’ü de 3.Lig olmak üzere 10 kez karşı karşıya geldi.

İki takım ilk olarak 2009-2010 sezonunda 3.Lig’de karşılaştı. Sezonun ilk yarısında Hatay’da oynanan karşılaşmayı Yeni Malatyaspor 1-0 kazanırken, sezonun ikinci yarısında Malatya’da oynanan karşılaşma ise 2-2’lik eşitlikle sonuçlandı.

Yeni Malatyaspor ile Hatayspor, 2010-2011 sezonunda bir kez daha 3.Lig’de karşı karşıya geldi. Sezonun ilk yarısında Hatay’da oynanan karşılaşmayı Yeni Malatyaspor 2-0 kazandı. Sezonun ikinci yarısında Malatya’da oynanan karşılaşmada 2-1 Yeni Malatyaspor’un üstünlüğüyle sonuçlandı.

İki takım 2013-2014 sezonunda bu kez 2.Lig’de karşı karşıya geldi. Sezonun ilk yarısında Hatay’da oynanan karşılaşmayı Hatayspor 3-0 kazandı. Sezonun ikinci yarısında Malatya’da oynanan karşılaş 1-0 Yeni Malatyaspor’un üstünlüğüyle tamamlandı.

Yeni Malatyaspor ile Hatayspor, 2013-3014 sezonunda 2.Lig’de bu kez Play-off’ta karşı karşıya geldi. Malatya’da oynanan Play-off ilk maçını 1-0 kazandı. Hatay’da oynanan rövanş karşılaşması ise 4-1 Hatayspor’un üstünlüğüyle sonuçlandı.

İki takım geride kalan sezon bu kez Süper Lig’de kozlarını paylaştı. Sezonun ilk yarısında Hatay’da oynanan karşılaşmayı Yeni Malatyaspor 2-1 kazanırken, sezonun ikinci yarısında Malatya’da oynanan karşılaşma 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.

İSTATİSTİKLER NE DİYOR?

Hatayspor’u konuk ettiği beş lig maçını da kaybetmeyen Yeni Malatyaspor (3G 2B), Süper Lig’deki tek karşılaşmada rakibiyle 1-1 berabere kaldı (Mayıs 2021).

Yeni Malatyaspor ile oynadığı sekiz lig maçının birini kazanabilen Hatayspor (2B 5M; play-off hariç), tek galibiyetini kalesini gole kapatabildiği tek karşılaşmada aldı (Kasım 2013’te 3-0).

Süper Lig’de oynadığı son dört maçı da kaybeden Yeni Malatyaspor, en üst ligdeki daha uzun tek serisini Ocak-Mart 2020 arasındaki altı karşılaşmalık süreçte yaşadı.

Süper Lig’deki son maçında Fenerbahçe’ye 2-1 mağlup olan Hatayspor, daha önceki dört karşılaşmayı da 2+ gol atarak kazanmış ve bu süreçte sadece bir gole izin vermişti.

Evinde oynadığı son altı Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Yeni Malatyaspor (2B 3M), tek galibiyetini kalesini gole kapatabildiği tek karşılaşmada Gaziantep FK’yı 2-0 mağlup ederek aldı.

Deplasmanda oynadığı son iki lig maçını gol yemeden kazanan Hatayspor, bu şekilde üst üste üç dış saha galibiyetini en son Şubat-Mart 2017 arasında 2. Lig’de aldı.

Bu sezon Süper Lig maçlarının ikinci yarılarında en az gol yiyen takım Hatayspor (1). Yeni Malatyaspor’un ise bu süreçte attığı gollerin yüzde 71’i karşılaşmaların ilk devrelerinde geldi (5/7).

Hatayspor ile oynadığı iki Süper Lig maçında da gol atan Yeni Malatyaspor forveti Adem Büyük’ün (toplam 2 gol), en üst lig kariyerinde ilk üç karşılaşmada da filelerini havalandırdığı bir rakibi bulunmuyor.

Bu sezon Süper Lig’de oynadığı altı maçta altı gole doğrudan katkı sağlayan Saba Lobzhanidze (3 gol & 3 asist), daha önceki 22 karşılaşmada aynı sayıda golde pay sahibi olmuştu (1 gol & 5 asist).

MÜCADELEYİ, HALİL UMUT MELER YÖNETECEK

Yeni Malatyaspor-Hatayspor karşılaşmasını FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler’in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ile Mehmet Kısal yapacak. Mücadelede, Burak Pakkan ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, son olarak Avusturya’nın Salzburg ile Fransa’nın Lille takımları arasında Çarşamba günü oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi G grubu müsabakasını yönetti.

İRFAN BUZ’UN DURUMU NETLEŞECEK

Yeni Malatyaspor’u geride kalan sezon kümede tutma başarısını gösteren ancak bu sezon şu ana kadar istenilen başarıyı ortaya koyamayan teknik direktör İrfan Buz’un kaderi de Hatayspor maçıyla birlikte netlik kazanacak.

Lig’de üst üste oynanan 4 karşılaşmanın kaybedilmesinin ardından başarısızlığın sorumlusu olarak görülen Buz’un Hatayspor maçında alınacak sonuca göre takımda kalıp kalmayacağı da netleşmiş olacak.

2020-2021 sezonunda 31.haftada Hamza Hamzaoğlu’ndan boşalan koltuğu devralan İrfan Buz, 12 karşılaşmada 14 puan toplayarak, takımın Süper Lig’de yoluna devam etmesini sağlamıştı. Kulüple bir yıllık yeni bir anlaşma imzalayan Buz, bu sezon şuana kadar oynadığı 7 karşılaşmada takımına 6 puan kazandırabildi. Tecrübeli teknik adam, 2021-2022 sezonunda takımının başında çıktığı 7 karşılaşmada 2 galibiyet, 5’te mağlubiyet yaşadı.