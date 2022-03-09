DOLAR

14,6240$% 1.16

EURO

16,1039% 1.8

STERLİN

19,3149£% 1.7

GRAM ALTIN

948,42%-0,57

ÇEYREK ALTIN

1.543,00%-0,83

BİTCOİN

615461฿%9.10217

İkindi Vakti a 15:57
Malatya KAR YAĞIŞLI
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Kar yağışı uyarısı trafik polislerini harekete geçirdi

Kar yağışı uyarısı trafik polislerini harekete geçirdi

kar yağışı uyarısı trafik polislerini harekete geçirdi
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan yoğun kış yağışı uyarısı sonrası Düzce’de trafik polisleri, Bolu Dağı çıkışında ve otoyol turnikelerinde kış lastiği uygulaması yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü aralarında Düzce’nin de bulunduğu Marmara Bölgesi için yoğun kar yağışı uyarısı yaptı. Uyarının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 Karayolu ve otoyolda önlemlerini artırdı. Özellikle Türkiye’nin en önemli karayolu geçişi olan Bolu Dağı Kaynaşlı çıkışında sıkı tedbirler alan ekipler, araçlar üzerinde kış lastiği denetimi yaptı. Ticari araçlar ile kamyon, tır gibi ağır araçlar üzerinde kış lastiği denetimi yapan ekipler, sürücülere de uyarılarda bulundu. Bölge trafik ekipleri ayrıca otoyol Kaynaşlı turnikelerinde de önlemler alarak denetim yaptı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Aksaray’da trafik kazası: 2 yaralı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.