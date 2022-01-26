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Kar yağışı nedeniyle TEM’de kalan araçlar alınmayı bekliyor

kar yağışı nedeniyle tem’de kalan araçlar alınmayı bekliyor
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İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle geçtiğimiz gece trafik durmuştu. Sürücüleri tarafından TEM Otoyolu kenarlarına bırakılan araçlar alınmayı bekliyor.

Yaklaşık 1 haftadır aralıklarla İstanbul’da etkili olan kar yağışı gündelik yaşamda aksamaların olmasına sebebiyet vermişti. İki gün önce Megakent’ti esir alan kar yağışı yollarda araçların kalmasına neden olmuştu.

TEM’de çekilmeyi bekliyorlar

Önceki günün akşam saatlerinde etkisi kuvvetli şekilde gösteren kar yağışı, TEM Otoyolu’nda ilerleyen sürücülere zorunlu anlar yaşatmıştı. Sürücüler, yolların açılmayacaklarını anladıklarında araçlarını yol kenarına bırakıp gitmişlerdi. TEM Otoyolu İSTOÇ ve Mahmutbey Gişeleri mevkiinde yol kenarlarında araçların durduğu görüldü.

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