DOLAR

13,3055$%-0.14

EURO

14,9771%-0.21

STERLİN

17,9342£%-0.17

GRAM ALTIN

768,24%-0,25

ÇEYREK ALTIN

1.244,00%-0,23

BİTCOİN

513495฿%0.60289

İmsak Vakti a 06:03
Malatya KAPALI
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Kar ve tipiden kapanan karayolunun açılmasını bekleyenlere jandarma çorba ikram etti

Kar ve tipiden kapanan karayolunun açılmasını bekleyenlere jandarma çorba ikram etti

kar ve tipiden kapanan karayolunun açılmasını bekleyenlere jandarma çorba ikram etti
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Kar ve tipi dolayısıyla trafiğe kapanan Erzincan-Sivas kara yolu Kızıldağ mevkiinde bekleyen onlarca sürücüye, jandarma ekiplerince sıcak çorba ikramında bulunuldu.

Erzincan’ı Sivas’a bağlayan kara yolunda gece saatlerinde başlayan kar yağışı rüzgârın etkisiyle tipiye dönüştü. İmranlı- Altköy ve Kuzkoy- Gemecik köyleri arasında fırtına ve tipi yüzünden görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle Kızıldağ-İmranlı-Zara güzergâhı çift yönlü ulaşıma kapatıldı.

Kızıldağ mevkiinde etkisini sürdüren kar ve tipi nedeniyle kara yolunda çok sayıda sürücü araçlarını park alanına çekerek beklemeye başladı. Bölgeye gelen Refahiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, araçlarında bekleyen sürücülere ve beraberindekilere çorba ikramında bulundu.

Vatandaşlar jandarma ekiplerine dualar ederek teşekkürlerini iletti.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Çocuklarının gözleri önünde eski eşi ve ailesini bıçakladı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.