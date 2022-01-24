DOLAR

13,4506$%-0.2

EURO

15,2826%-0.07

STERLİN

18,2815£%-0.08

GRAM ALTIN

792,90%-0,05

ÇEYREK ALTIN

1.281,00%0,77

BİTCOİN

477873฿%1.9052

İmsak Vakti a 06:08
Malatya KAR YAĞIŞLI -3°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Kar ve tipi sebebiyle Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu çift taraflı olarak ulaşıma kapatıldı.

Kar ve tipi sebebiyle Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu çift taraflı olarak ulaşıma kapatıldı.

kar ve tipi sebebiyle diyarbakır-şanlıurfa karayolu çift taraflı olarak ulaşıma kapatıldı.
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Siverek-Diyarbakır arasındaki bölgede kar ve tipi sebebiyle çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Karayolları ve AFAD ekipleri Siverek Kaymakamlığı çalışmaları sonucu araçların büyük bir kısmı kurtarıldı.

Kurtarılan vatandaşlar Siverek’teki yurt ve pansiyonlarda misafir ediliyor.

Siverek kaymakamı Aziz Gölbaşı olay yerinde çalışmaları takip ederken Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’de bölgeye gidip bilgi aldı.

Özellikle kış lastiği bulunamayan ve zincir takmayan araçların yolda kayarak yolu tıkadığı bildirildi.

Bölgede mahsur kalan diğer araçları kurtarma çalışmaları sürüyor.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Köy yolları ulaşıma açılıyor

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.