DOLAR

13,5246$%-0.46

EURO

15,4809%-0.99

STERLİN

18,5754£%-0.62

GRAM ALTIN

789,91%-0,67

ÇEYREK ALTIN

1.277,00%-0,91

BİTCOİN

583824฿%0.28669

İkindi Vakti a 15:15
Malatya AZ BULUTLU -1°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Kar savaşçıları görev başında

Kar savaşçıları görev başında

kar savaşçıları görev başında
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle birçok köy ve ana yol ulaşıma kapanırken, Karayolları 117. Yüksekova Şube Şefliği ekipleri de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Hakkari il merkezi ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Birçok köy ile ilçe ve belde yolu ulaşıma kapanırken, ekiplerin mücadelesi ise devam ediyor. Karayolları 117. Yüksekova Şube Şefliğinin kar savaşçıları da yoğun kar yağışı, tipi, sis ve çığ tehlikesine rağmen çalışmalarını sürdürüyor. Yüksekova-Şemdinli, Yüksekova-Esendere, Şemdinli-Derecik ve Yüksekova-Dağlıca ana yolları kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatılırken, sürücülerin bu yolları kullanmamaları için uyarı yapıldı.

Öte yandan, Yüksekova Belediyesi ekipleri de caddelerde küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

33 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.