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Kar değil, dolu esareti

kar değil, dolu esareti
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Muğla’nın Marmaris ilçesine az rastlanır bir dolu yağışı gerçekleşti. Yarım saatte yer yer 10 santim ile 15 santim kadar biriken dolu hayatı olumsuz etkilerken, bazı bölgelerde araçlar dolu nedeniyle mahsur kaldı, bazı bölgelerde ise yollardaki bordur taşları yerinden söküldü.

Gece saat 23:30 sıralarında başlayan dolu yağışı nedeniyle kısa sürede tüm ilçe beyaza büründü. Birçok vatandaş beyaza bürünen ilçeye kar yağdığını zannederken, kar oynama niyetiyle sokağa inenler ise gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. İlçede kara hasret yaşayan vatandaşlar, kar yerine dolu ile oynayıp beyaz örtünün keyfini çıkarırken başta sürücüler olmak üzere bazı vatandaşlar ise dolu esareti yaşadı.

Bir anda bulvar, cadde ve sokakları kaplayan dolu nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, bazı bölgelerde dolunun ardından başlayan yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Bazı bölgelerde taşlar yerinden söküldü. Marmaris Belediyesi’ne bağlı ekipler dolu yağışının ardından ilçe genelindeki doluya tıkanan mazgalları açmak için çalışma başlattı.

Nadir görülen bu yoğunluktaki dolunun ilçede oluşturduğu manzaralar objektiflere bu şekilde yansıdı.

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