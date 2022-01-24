DOLAR

13,4640$%-0.37

EURO

15,2565%-0.39

STERLİN

18,1840£%-0.36

GRAM ALTIN

798,34%-0,25

ÇEYREK ALTIN

1.292,00%-0,23

BİTCOİN

496655฿%3.69383

İmsak Vakti a 06:07
Malatya KAPALI -7°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Kar çilesine bir de otobüs çilesi eklendi

Kar çilesine bir de otobüs çilesi eklendi

kar çilesine bir de otobüs çilesi eklendi
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı otobüsün balatalarında çıkan arıza nedeniyle yolda kaldı. Kar çilesinin üstüne otobüs arızası eklenince yolcular isyan etti.

Olay, saat 22.00 sıralarında TEM otoyolu Seyrantepe mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Kar yağışının artmasıyla birlikte yollarda ilerlemekte güçlük çeken araçlara bir de otobüs arızası eklendi. 49Z hat numaralı Zincirlikuyu-Yeşilpınar seferini yapan İETT otobüsü arızalanarak yolda kaldı. Ağızına kadar yolcu ile dolu olan otobüs TEM otoyoluna Seyrantepe’ye çıktığında durmak zorunda kaldı. Kar yağışının da etkili olması ile birlikte yolcular otobüsten inip taksi çevirmeye başladı.

Otobüste bulunan bir vatandaş “Balatalar ısınmış galiba, otobüs dolu” dedi. Bir diğer vatandaş ise “Rezalet, ne düşünebilirim ki rezalet. Saat 20.00’dan beri yollardayım, donuyorum” ifadelerini kullandı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

TEM’de yolcu otobüsünde 98 kilo uyuşturucu ele geçirildi

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.