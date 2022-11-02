Kaptandan galibiyet sözü!

Yeni Malatyaspor’un deneyimli takım kaptanı Rahman Buğra Çağıran, iç sahada da şeytanın bacağını kırmayı istediklerini ifade ederek sarı kırmızılı taraftarlara Gençlerbirliği karşısında galibiyet armağan etmeyi planladıklarını söyledi. Buğra, “Bu ligde herkes herkesi yenebilir. Çok iddialıda konuşmuyorum ama kimseden de çekinecek bir durumumuz yok” dedi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Sarı kırmızılı kulüpte altıncı sezonunu geçiren 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Buğra Çağıran, takımdaki tecrübeli isimlerin başında geliyor. Buğra, 2016-2017 sezonunda Arsinspor’dan Yeni Malatyaspor’a transfer olmuş ve kesintisiz 4 sezon Yeni Malatyaspor forması giydikten sonra 2019-2021 yıllarında Hatayspor, Samsunspor ve Erzurumspor takımlarına kiralanmıştı. 2021-2022 sezonunda yuvada kalan Buğra Çağıran geçtiğimiz sezon sözleşmesinin sona ermesiyle Yeni Malatyaspor’a veda etmişti. Transfer tahtasının kapanmasıyla yaz sezonunda yeniden sarı kırmızılı kulüple sözleşme imzalayan tecrübeli oyuncu bugüne kadar Malatya ekibiyle UEFA Avrupa Ligi, Süper Lig ve 1. Lig’de toplam 94 karşılaşmaya çıkarak 5 gol kaydetti.

Göztepe maçında kaçırdığı penaltı sonrası 3-0 biten Altınordu maçında uzaktan attığı golle takımının galip gelmesinde büyük pay sahibi olan Buğra Çağıran, ligde şimdiye kadar birkaç maçta kötü oynayarak puan kaybettiklerini onun dışındaki maçlarda takım olarak iyi mücadele ortaya koyduklarını söyledi.

Altınordu maçında çalışmaların sonucunu aldıklarını dile getiren Buğra, seri galibiyetler alarak yollarına devam etmek istediklerini söyledi. Kaptan, “Bu ligde herkes herkesi yenebilir. Çok iddialıda konuşmuyorum ama kimseden de çekinecek bir durumumuz yok. Biz mücadele edeceğiz ve sonuna kadar savaşacağız. Gerisi de takdiri ilahi” dedi.

“KİMLERİN RUHU VE GÖNLÜ BİZLEYSE BERİ GELSİN”

Maç kazandıkça insanların gözünde o kadar değerlendiklerini belirten Çağıran, “Ne kadar doğru ya da yanlış tartışılır ama kulüp maddi ve genel durum anlamında sıkıntı içerisinde. Fakat buradaki bütün arkadaşlarımız, hocalarımız, burada bizimle bulunan personeller ve yöneticilerimiz herkes bir amaç uğruna burada mücadele ediyoruz. Savaşmak, mücadele etme, şehrimizi ve armamızı sahada temsil etme hedefi doğrultusunda mücadelemizi sürdürüyoruz. Takdir görürüz, görmeyiz ama bir her türlü bu mücadeleye devam edeceğiz. Pozisyon ya da penaltı kaçar, her şey olur ama mücadeleden vazgeçmek yok. Sonuna kadar kimler bizlerleyse, kimlerin ruhu ve gönlü bizleyse beri gelsin” diye konuştu.

“İNŞALLAH BU HAFTA NASİP OLUR”

Rahman Buğra, hafta sonu sahalarında Gençlerbirliği ile oynayacakları karşılaşmayla ilgili “Hem mental hem de vücut olarak daha çok çalışıyoruz. İnşallah iç sahada da şeytanın bacağını kırmak istiyoruz. İç sahada da taraftarlarımıza galibiyet hediye etmeyi arzuluyoruz. Galibiyetleri deplasmanda aldık, onun neden olduğunu da çözebilmiş değilim. Deplasmandaki taraftarlarımızın da ayaklarına sağlık, her şekilde bizi destekliyorlar. Burada kazanmayı hepimiz istiyoruz. Evimizde güçlü olmayı istiyoruz. Evimizde iyi futbol oynuyoruz, rakiplerimize üstünlük kuruyoruz fakat skor olarak deviremiyoruz. İnşallah bu haftaya nasip olur. Güzel bir skor alırız. Artık bir seri olarak yolumuza deva ederiz çünkü çok ihtiyacımız var. Bu ligde seri galibiyetler çok fark oluşturuyor” değerlendirmesinde bulundu.

“BU TARZ TEPKİLER NORMALDİR”

Göztepe maçında bazı taraftarlarla yaşadığı gerginliğe de değinen Buğra, “Büyük bir sorun değildi. Eğer biz bir aileysek, hepimiz bu arma altına toplandıysak, beni de bu ailenin bir ferdi ve evladı olarak görüyorlarsa, iyi günde değil kötü günde de evladı olarak görmek lazım. Burada önceki süreçte evladı olarak çok badireler yaşadım. Geçen yıldan yaşadıklarımızı sizlerde biliyorsunuz. Hepimiz bu armanın ve şehrin değerleri altında toplandıysak bu tarz şeyler ufak tefek şeyler. Doğrudur ya da yanlıştır tartışılır. Bir amaç için buradaysak ve amacımız bu şehri, bu kulübü temsil etmekse bunlar ufak tefek şeyler. Penaltıda kaçabilir. Ben kaçırdım. İyi ki de ben kaçırmışım. Belki genç arkadaşlarımız kaçırsa o lafları belki de kaldıramayacaklar. 7 senedir bu tür hakaretlere alışkın olduğumuz için sorun değil. Bunlar olabilir. Taraftar bize her türlü destek veriyor. Onları en iyi anlayacaklardan biriside benim çünkü burada 7 senem geçti. Bu tarz tepkiler normaldir. Benim kimseye bir kırgınlığım yok, umarım onlarında bana yoktur. Biz amaç uğruna burada mücadele ediyoruz. Bireysel olarak benim sözleşmem bitmişti. Bir şeylere inandığımız için buraya geldik. Mücadele etmeye geldik. Hem yönetimin bize verdiği güven hem de genç arkadaşlarımıza olan güvenden bir şeyler çıkartacağımıza olan inancımız ağır bastığı için buraya geldim. İnşallah bunun sonunu getiririz. Kim ister penaltı kaçırmayız, üzülmeyi, maç kaybetmeyi ve böyle bir duruma gelmeyi. Maç kazanıyoruz hepimizin yüzü gülüyor. Hepimiz genciz, bende ne kadar onlardan büyük gibi görünsem de aramızda 3-5 yaş var. Bir tecrübe üst liglerde olarak uzun soluklu oynamış bir kariyerim yok. Oynaya oynayan hem kendimizi geliştireceğiz hem takımı geliştireceğiz. Allah’ın izniyle hedefe ulaşacağız” şeklinde konuştu.