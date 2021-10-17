kaptan ekibiyle gurur duyuyor!

Süper Lig’de 5 hafta aranın ardından 3 puan kazanan sarı kırmızılı ekibin deneyimli oyuncusu Adem Büyük, “Kazandığımız için mutluyuz. Mücadelenin ilk dakikasından sonra dakikasına kadar genel olarak üstün olan taraf bizdik. Rakibimize çok fazla gol şansı vermedik. İlk yarıda direkten dönen topları vardı. Bizim yakaladığımız daha net pozisyonlar vardı. Son paslarda biraz daha dikkatli olabilseydik, ilk yarıdan koparabilirdik maçı. Rakibin önemli oyuncuları var. Saygı duyuyoruz. Burada onlara karşı galip gelmek daha bir mutluluk verici. Takımımla, arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Tabii kötü gidişatımız vardı. 5 maç üst üste kaybetmiştik. Aralarında iyi oynadığımız maçları da kaybetmiştik. Öne geçip skoru tutamadığımız maçlarda vardı. Ama bugün takım olarak skoru koruduk. Öne geçtikten sonra oyunu tuttuk. Arkadaşlarımı tek tek tebrik ediyorum. Bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Hocamıza da bu şekilde ‘hoş geldin’ diyoruz” diye konuştu.

Taraftarlara da seslenen Adem Büyük sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu takımın kaptanı olarak konuşuyorum; bizi desteklemeye devam etsinler. Bizleri ne kadar sevdiklerini biliyoruz. Bizde onları seviyoruz. Onlar bizden daha fazla duygusal olabiliyorlar. Sonuçta Malatyaspor’a gönül vermiş olanlar. Biz bir takımız. Bireysel olarak kimseyi yargılamayalım. İlerde daha da iyi olacağız. Bugün bunun sinyallerini verdik. Lig uzun. Her maçı kazanacağız diye bir şey yok ama bunun için elimizden geleni yapacağız”

ÖMER ALİ DELİBAŞ