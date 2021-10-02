Kaplanın yüzü sahasında gülmüyor

Süper Lig’de beşinci sezonunu yaşayan Yeni Malatyaspor, bu sezon sahasında istediği sonuçları alamamanın sıkıntısını yaşıyor. Sarı siyahlılar, şu ana kadar sahasında oynadığı 4 karşılaşmada sadece 1 kez galip gelirken, 3 karşılaşmada sahadan boynu bükük ayrıldı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor, Trabzonspor mağlubiyetiyle başladığı 2021-2022 sezonunda 7 hafta geride kalırken, sadece 2 kez galip gelebildi. 7 haftalık süreçte 2 galibiyet, 5’te mağlubiyet yaşayan Doğu Anadolu ekibi, bu sezon sahasında aldığı kötü sonuçlarla dikkat çekiyor.

Sahasında bu sezon şu ana kadar 4 karşılaşma oynayan sarı siyahlılar, bu karşılaşmalarda 1 galibiyet, 3’te mağlubiyet yaşarken, hanesine 3 puan yazdırdı.

Sahasında oynadığı 4 karşılaşmada aldığı sonuçlarla ligin alt sıralarında yer alan Yeni Malatyaspor, tehlike hattında yer alıyor.

Yeni Malatyaspor’un sahasında oynadığı 4 karşılaşmada aldığı sonuçlar şöyle:

1.hafta Yeni Malatyaspor-Trabzonspor: 1-5

3.hafta Yeni Malatyaspor-Gaziantep Futbol Kulübü: 2-0

5.hafta Yeni Malatyaspor-Fatih Karagümrük: 3-4

6.hafta Yeni Malatyaspor-Sivasspor: 0-1