Kaplanın nefesi yetmedi!

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Spor Toto 1. Lig’de 3.haftanın açılış maçında Eyüpspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Eyüp Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Kutluhan Bilgiç, Sezgin Çınar ve Ali Can Alp hakem üçlüsü yönetti. Konuk ekip Yeni Malatyaspor, 1-0 öne geçtiği karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrılırken sarı kırmızılı futbolcuların rakibi karşısında sergilediği futbol ileriki haftalar için umut ışığı oldu.

İki takımın ilk dakikalardan itibaren birbirine üstünlük kurmak istediği müsabakada goller erken geldi. Karşılaşmanın 6. dakikasında Jospin’in kaleye uzaktan gönderdiği şutu kaleci Harun çıkartırken, pozisyonu takip eden Cengizhan dönen topu kafayla kalecinin uzanamayacağı bölgeye göndererek Yeni Malatyaspor’u 1-0 öne geçirdi. Eyüpspor, 9. dakikada Sinan Kurt’la yanıt verdi.

Yeni Malatyaspor ilk yarısında uzun ve direk toplarla pozisyon bulurken Doğukan, Buğra ve Cengizhan’ın performansları ön plana çıktı. İkinci yarıda Eyüpspor’un 57. dakikada Claro ile ikinci golü bulmasının ardından oyunun kontrolü tamamen İstanbul temsilcisine geçti. Sarı kırmızılılar, 2-1 geriye düştükten sonra üçüncü bölgeye geçmekte zorlanırken 66. dakikada Pa Dibba’nın farkı 2’ye taşımasıyla oyundan iyice düştü. Maçın uzatma anlarında Cengizhan’la farkı 1’e düşüren Yeni Malatyaspor kalan dakikalarda başka gol bulamayınca müsabaka Eyüpspor’un 3-2 üstünlüğüyle sonuçlandı.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

GOL: 6. dakikada sol kanatta topla buluşan Cengizhan, çalımlarla ce sahasına doğru sokulup Donsah’a bıraktı. Donsah sağ ayağının üstüyle kaleye sert vurdu, Harun’dan dönen top penaltı noktasının sağına doğru açıldı. O bölgeye hareketlenen Cengizhan, kafayla sol köşeye doğru vurdu, top Harun’un üzerinden ağlara gitti. 1-0

GOL: 9. dakikada sağ kanatta iki rakibini çalımlayarak ceza sahasına giren Eze son çizgiye inip penaltı noktasının gerisine doğru çevirdi. Topu kontrol eden Sinan sağ ayağının içiyle sol köşeye plase vurdu ve topu ağlara gönderdi 1-1

GOL TEHLİKESİ: 24.dakikada Yeni Malatyaspor’da topla sol kanatta buluşam Buğra, Murat’ı çalımlayıp ceza sahasının solunda kaleye yüzünü döndü. Sağ ayağının içiyle uzak direğe doğru sert vurdu, top kaleci Harun’da kaldı.

GOL TEHLİKESİ: 30. dakikada defanstan atılan topla rakip yarı alanın ortalarında buluşan Doğukan, ikili mücadele sonrası rakibini ekarte edip yayın hemen gerisine kadar geldi. Kaleci Harun’un önde olduğunu gören Doğukan aşırtma bir vuruş denedi, top sol direğin hemen yanından dışarı çıktı.

GOL TEHLİKESİ: 35. dakikada Eyüpsspor’un sol kanattan kazandığı serbest vuruşta İbrahim topu doğrudan kaleye gönderdi, iyi yer tutan Abdulsamed topu uzaklaştırdı.

GOL TEHLİKESİ: 54. dakikada rakip yar alanın ortalarında aldığı topla birlikte hızla ceza sahasına doğru yönelen Jospin, yayın hemen gerisinden sağ ayağının üstüyle sol köşeye doğru sert vurdu, top direğin hemen yanından dışarı çıktı.

GOL: 57. dakikada Berkan’ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta penaltı noktasının soluna çok iyi hareketlenen Claro, kafa vuruşuyla topu sol köşeden ağlarla buluşturdu. 2-1

GOL: 66. dakikada sağ kanattan kullanılan kornerde Berkan’ın ön direğe gönderdiği top arkaya sekti. İyi yükselen Pa Dibba, arka direğin dibinden kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi. 3-1

GOL: 90+5. dakikada sağ kanattan Taha’nın ortaladığı top penaltı noktasına doğru düştü. Yakup topu Cengizhan’a bıraktı. Penaltı noktasının solunda topu kontrol eden Cengizhan sol çapraza doğru topu sürüp sol ayağının üstüyle kalecinin üstüne doğru vurdu ve topu ağlarla buluşturdu. 3-2

STAT: EYÜP STADI

EYÜPSPOR: 1.Harun Tekin, 4.Luccas Claro Dos Santos, 6.Sinan Kurt, 7.Mehmet Murat Uçar, 11. Pa Amat Dibba (Dk.83 Sekidika), 18.Uğur Demirok, 24.İbrahim Akdağ, 41.Berkan Emir, 17.Ahmet Yazar (Dk.46 Okwuchukwu Ezeh), 90.Emeka Friday Eze (DK.90+2 Umut Bulut), 66.Ahmet İldiz (Dk.28 Bekir Yılmaz)

YEDEKLER: 26.Cengiz Alp Koseer, 2.Erdem Gökçe, 73.Fethi Özer, 9.Umut Bulut, 77.Jesse Tamunobaraboye Sekidika, 19.Arda Yumurtacı, 30.Can Bayırkan, 37.Ahmet Özkaya, 80.Okwuchukwu Francis Ezeh, 88.Bekir Yılmaz

TEKNİK SORUMLU: İbrahim Üzülmez

YENİ MALATYASPOR: 1.Abdulsamed Damlu, 2.Yiğit Ulaş, 6.Rahman Buğra Çağıran (Dk.86 Berat Yaman), 7.Doğukan Emeksiz, 8.Ogün Özçiçek, 11.Aly Malle (Dk.78 Yakup Alkan), 13.Godfred Donsah, 20.Cengizhan Akgün, 61.Taha Gür, 66.Jospin Nshimirimana (Dk.65 Atakan Müjde), 99.Burak Kavlak

YEDEKLER: 21.Ahmet Oytun Özdoğan, 4.Alperen Arslan, 9.Yakup Alkan, 27.Erşan Yaşa, 29.Berat Mert, 54.Atakan Müjde, 55.Emircan Bayrakdar, 77.Mert Miraç Altıntaş, 85.Kerem Altunışık, 88.Berat Yaman

TEKNİK SORUMLU: Cihat Arslan

GOLLER: Dk.6 ve Dk. 90+5 Cengizhan Akgün (Yeni Malatyaspor), 9.Dk Sinan Kurt, Dk.57 Luccas Claro, Dk.66 Pa Dibba (Eyüpspor)

SARI KART: Dk.56 Burak Kavlak, Dk.80 Buğra Çağıran ve Doğukan Emeksiz, 90+7 Taha Gür (Yeni Malatyaspor) Dk.79 Ezeh (Eyüpspor)