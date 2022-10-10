Kaplanı eski golcüsü yıktı!

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Geçtiğimiz hafta başında teknik direktör Cihat Arslan’la yollarını ayıran Yeni Malatyaspor, yeni hocası Hasan Özer yönetiminde çıktığı ilk maçta sahadan puansız ayrıldı. Doğu derbisi olarak adlandırılan karşılaşmada sahasında Erzurumspor’u konuk eden sarı kırmızılılar rakibine eski golcüsü Eren Tozlu’nun attığı golle 1-0 mağlup oldu.
ÖMER ALİ DELİBAŞ
Spor Toto 1. Liginin 8. haftasında Yeni Malatayaspor sahasında Erzurumspor’u konuk etti. Malatya Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Adem Cinek, Mehmet Ali Akkor, Ferdi Karadoruk hakem üçlüsü yönetti. Yeni Malatyaspor, teknik direktör değişikliğinin ardından 3 puan alma hedefiyle çıktığı rakibi karşısında yine savunmadaki bireysel hata yüzünden kalesinde gördüğü golle sahadan boynu bükük ayrıldı. Geçtiğimiz hafta sarı kırmızılı takımın başına getirilen Hasan Özer ilk maçında yaptığı oyuncu değişikleriyle eleştirilerin odağı haline geldi.
MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Adem Cinek xx, Mehmet Ali Akkor xx, Ferdi Karadoruk xx
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed x, Barış x, Burak x, Taha x ( Doğukan dk. 77 x), Philip x, Ogün x, Yiğit x ( Nuri Fatih dk. 65 x), Jospin x (Mert dk. 60 x), Cengizhan x (Atakan dk. 68 x), Malle x (Yakup dk. 60 x), Haqi Osman x
Yedekler: Ahmet Eyüp, Oytun, Erşan, Hüseyin, Berat
Teknik Direktör: Hasan Özer
Erzurumspor: Göktuğ xx, Mustafa Akbaş xx, Ufuk xx, Mustafa Yumlu xx, Orhan xx (Celal dk. 84 ?), Süleyman x (Muhammed dk. 67 x), Estrela xx, Sefa x (Alican dk. 67 x), Hasek xx, Olanare xx (Batuhan dk. 84 ?) Eren xx (Rosheuvel dk. 90 ?),
Yedekler: Rıdvan Oğuzhan, Zakarya Bergdich, Eyüp, Özgür, Yakup,
Teknik Direktör: Muzaffer Bilazer
Sarı Kart: Barış (Y. Malatyaspor) – Mustafa Akbaş, Olanare (Erzurumspor)
Gol: Eren (dk.57) (Erzurumspor)
Arguvanspor deplasmandan 1 puan çıkardı
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