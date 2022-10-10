Kaplanı eski golcüsü yıktı!

Geçtiğimiz hafta başında teknik direktör Cihat Arslan’la yollarını ayıran Yeni Malatyaspor, yeni hocası Hasan Özer yönetiminde çıktığı ilk maçta sahadan puansız ayrıldı. Doğu derbisi olarak adlandırılan karşılaşmada sahasında Erzurumspor’u konuk eden sarı kırmızılılar rakibine eski golcüsü Eren Tozlu’nun attığı golle 1-0 mağlup oldu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Spor Toto 1. Liginin 8. haftasında Yeni Malatayaspor sahasında Erzurumspor’u konuk etti. Malatya Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Adem Cinek, Mehmet Ali Akkor, Ferdi Karadoruk hakem üçlüsü yönetti. Yeni Malatyaspor, teknik direktör değişikliğinin ardından 3 puan alma hedefiyle çıktığı rakibi karşısında yine savunmadaki bireysel hata yüzünden kalesinde gördüğü golle sahadan boynu bükük ayrıldı. Geçtiğimiz hafta sarı kırmızılı takımın başına getirilen Hasan Özer ilk maçında yaptığı oyuncu değişikleriyle eleştirilerin odağı haline geldi.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

dakikada Erzurumspor’da sağ kanattan gelişen atakta, Orhan’ın ceza sahasına yolladığı pas ile topla buluşan Estrela bekletmeden vurdu, kaleci Abdulsamed tek hamlede topu kontrol etti. dakikada sol kanattan atağa çıkan Yeni Malatyaspor’da topu sürerek ceza sahası yayına giren Philip’in ortasında Cengizhan’ın müdahalesi savunma tarafından engellendi. dakkada olenera sol kanat sefanın pası ile kafa vurdu üstten auta çıktı. dakikada Yeni Malatyaspor’da Cengizhan’ın orta sahada yaptığı pas hatası sonucu topu biranda önünde bulan Eren, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu kaleci Abdulsamed’in üzerimnden aşırtarak ağlara gönderdi. 0-1 dakikada orda sahada top organizasyonu başlatan Erzurumspor’da topla buluşan Eren, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Eren’in sert vuruşunda Kaleci Abdulsamed gole izin vermedi. dakikada hızlı atağa çıkan Yeni Malatyaspor’da rakip savunmayı eksik yakalayan sarı siyahlılarda topla buluşan Haqi Osman’ın şutunda top az farkla auta çıktı. dakikada ceza sahasının hemen dışında serbest vuruş kazanan Yeni Malatyaspor’da topun başına geçen Nuri’nin vuruşunda savunma tehlikeye izin vermedi.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Adem Cinek xx, Mehmet Ali Akkor xx, Ferdi Karadoruk xx

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed x, Barış x, Burak x, Taha x ( Doğukan dk. 77 x), Philip x, Ogün x, Yiğit x ( Nuri Fatih dk. 65 x), Jospin x (Mert dk. 60 x), Cengizhan x (Atakan dk. 68 x), Malle x (Yakup dk. 60 x), Haqi Osman x

Yedekler: Ahmet Eyüp, Oytun, Erşan, Hüseyin, Berat

Teknik Direktör: Hasan Özer

Erzurumspor: Göktuğ xx, Mustafa Akbaş xx, Ufuk xx, Mustafa Yumlu xx, Orhan xx (Celal dk. 84 ?), Süleyman x (Muhammed dk. 67 x), Estrela xx, Sefa x (Alican dk. 67 x), Hasek xx, Olanare xx (Batuhan dk. 84 ?) Eren xx (Rosheuvel dk. 90 ?),

Yedekler: Rıdvan Oğuzhan, Zakarya Bergdich, Eyüp, Özgür, Yakup,

Teknik Direktör: Muzaffer Bilazer

Sarı Kart: Barış (Y. Malatyaspor) – Mustafa Akbaş, Olanare (Erzurumspor)

Gol: Eren (dk.57) (Erzurumspor)