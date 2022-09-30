Kaplan zorlu sınavdan kayıpsız geçmenin peşinde!

Yeni Malatyaspor, Sakaryaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını 3 puan parolasıyla sürdürüyor. Lige verilen milli arayı iyi değerlendiren sarı kırmızılılar ilk kez bir resmi müsabakada karşılaşacağı Sakarya temsilcisini yenerek çıkış başlatmak istiyor.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Spor Toto 1. Lig’in 7. haftasında 1 Ekim Cumartesi günü Sakaryaspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu’nda saat 16.00’da başlayacak karşılaşmayı Can Cengiz, Gökmen Baltacı ve Burak Cansız hakem üçlüsü yönetecek. Bu karşılaşma öncesinde Yeni Malatyaspor 3 puanla 18. sırada yer alırken, Sakaryaspor 9 puanla 6. basamakta bulunuyor.

Yeni Malatyaspor, geride kalan haftalarda rakipleri karşısında sahadan 3 beraberlik ve 3 yenilgiyle ayrılırken sarı kırmızılıların henüz galibiyeti bulunmuyor. Sakaryaspor ise 6 maçın 3’ünü kazanırken 3 maçta sahadan puansız ayrıldı. İki takım daha önce hiçbir resmi müsabakada karşı karşıya gelmedi. Sarı kırmızılılar, son olarak ligin 6.haftasında sahasında konuk ettiği Altay ile golsüz berabere kalırken, Sakaryaspor deplasmanda Samsunspor’a 3-2 yenildi. Ligde yaşadığı puan kayıpları yüzünden alt sıralara gerileyen Yeni Malatyaspor deplasmandaki tek puanını Manisa FK ile 2-2 berabere kaldığı maçta aldı. Sarı kırmızılılar dış sahada oynanan Bodrumspor’a 3-1, Eyüpspor’a ise 3-2’lik skorlarla yenildi. Sakaryaspor ise iç sahadaki tek puan kaybını ligin ilk haftasında Göztepe’ye karşı 1-0’lık skorla aldı. Yeşil siyahlılar sonrasında evindeki karşılaşmalarda Tuzlaspor’u 2-0, Denizlispor’u 2-1 mağlup etti.

Sakaryaspor ile oynayacağı zorlu maçın hazırlıklarını Nurettin Soykan Tesisleri’nde yaptığı çalışmayla sürdüren Yeni Malatyaspor’da Rahman Buğra Çağıran da takımla antrenmanlara başladı. Manisa FK maçı öncesi antrenmanda sakatlanan tecrübeli oyuncunun Sakarya maçı kadrosuna alınması bekleniyor. Eyüpspor maçında rakibine yaptığı faul yüzünden kırmızı kart gören ve cezasını tamamlayan forvet oyuncusu Haqi Osman, teknik direktör Cihat Arslan’ın şans vermesi halinde Sakaryaspor maçında sahada olacak. Sarı kırmızılılarda sakat ve cezalı futbolcunun olmaması teknik heyetin elini güçlendiriyor. Bu sezon öne geçtiği iki maçta galibiyeti kaçıran kaplanlar bu şanssızlığını Sakaryaspor karşısında kırmanın hesaplarını yapıyor.