Kaplan, yeni sezon da ilk kez seyircisi ile buluşuyor

ADANASPOR İLE 5. RANDEVU

Süper Lig’den 1.Lig’e düşen Yeni Malatyaspor, sezonun ikinci maçında kendi saha ve seyircisi önünde ilk maçına çıkacak. Pazar günü 19.15’de başlayacak olan müsabaka da sarı siyahlıların tek hedefi ise sahadan 3 puanla ayrılmak.

MURAT İPEKTEN

Spor Toto 1. Lig’inde sezona deplasmanda Bodrumspor mağlubiyeti ile başlayarak lige kötü bir giriş yapan Yeni Malatyaspor, yarın kendi saha ve seyircisi önünde çıkacağı Adanaspor maçından galip gelerek moral depolamak istiyor.

Hafta boyunca Nurettin Soykan Tesislerinde sıkı bir hazırlık süreci geçiren sarı siyahlılarda, her ne kadar sezona mağlubiyetle başlamanın verdiği moral bozukluğu olsa da, bu hafta alınacak bir galibiyetle işlerin düzeleceği görüşü hakim. Borç yüzünden transfer tahtasının kapalı olması nedeniyle de zor bir süreç yaşayan Yeni Malatyaspor’da, sözleşmesi sona eren futbolcular ile yeniden sözleşme imzalanmıştı.

Lisansları FİFA’dan halen çıkmayan Haqi Osman, Eric Ndizeye ve Philip Awuku’nun yarınki maça yetişmediği öğrenilirken, Teknik Direktör Cihat Arslan’ın yeniden sözleşme imzalanan Barış Başdaş’ı de Adanaspor karşısında ilk onbirde sahaya sürmesi bekleniyor.

Karim Hafez’den de henüz olumlu bir haber alamayan Cihat Arslan’ın, Adanaspor karşısında da Bodrumspor maşında sahaya sürdüğü ilk on birde çıkması bekleniyor.

2022/2023 sezonunun ikinci haftasında Pazar günü saat 19.15’te başlayacak karşılaşmanın düdüğünü ise Hakem Murat Erdoğan çalacak. Erdoğan’ın yardımcılıklarını Hakem Mehmet Şahan Yılmaz ve Murat Şener yapacak. Hakem Batuhan Kolak ise dördüncü hakem olarak sahada hazır bulunacak.