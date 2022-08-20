DOLAR

18,0876$% 0.04

EURO

18,1625% -0.57

GRAM ALTIN

1.015,73%-0,51

ÇEYREK ALTIN

1.665,00%-0,41

TAM ALTIN

16.461,55%-0,45

BİTCOİN

385145฿%-0.20803

Akşam Vakti a 19:22
Malatya PARÇALI AZ BULUTLU 30°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Anasayfa / Gündem / Kaplan, yeni sezon da ilk kez seyircisi ile buluşuyor

Kaplan, yeni sezon da ilk kez seyircisi ile buluşuyor

Kaplan, yeni sezon da ilk kez seyircisi ile buluşuyor
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Kaplan, yeni sezon da ilk kez seyircisi ile buluşuyor

 

ADANASPOR İLE 5. RANDEVU

Süper Lig’den 1.Lig’e düşen Yeni Malatyaspor, sezonun ikinci maçında kendi saha ve seyircisi önünde ilk maçına çıkacak. Pazar günü 19.15’de başlayacak olan müsabaka da sarı siyahlıların tek hedefi ise sahadan 3 puanla ayrılmak.

MURAT İPEKTEN

Spor Toto 1. Lig’inde sezona deplasmanda Bodrumspor mağlubiyeti ile başlayarak lige kötü bir giriş yapan Yeni Malatyaspor, yarın kendi saha ve seyircisi önünde çıkacağı Adanaspor maçından galip gelerek moral depolamak istiyor.

Hafta boyunca Nurettin Soykan Tesislerinde sıkı bir hazırlık süreci geçiren sarı siyahlılarda, her ne kadar sezona mağlubiyetle başlamanın verdiği moral bozukluğu olsa da, bu hafta alınacak bir galibiyetle işlerin düzeleceği görüşü hakim. Borç yüzünden transfer tahtasının kapalı olması nedeniyle de zor bir süreç yaşayan Yeni Malatyaspor’da, sözleşmesi sona eren futbolcular ile yeniden sözleşme imzalanmıştı.

Lisansları FİFA’dan halen çıkmayan Haqi Osman, Eric Ndizeye ve Philip Awuku’nun yarınki maça yetişmediği öğrenilirken, Teknik Direktör Cihat Arslan’ın yeniden sözleşme imzalanan Barış Başdaş’ı de Adanaspor karşısında ilk onbirde sahaya sürmesi bekleniyor.

Karim Hafez’den de henüz olumlu bir haber alamayan Cihat Arslan’ın, Adanaspor karşısında da Bodrumspor maşında sahaya sürdüğü ilk on birde çıkması bekleniyor.

 

2022/2023 sezonunun ikinci haftasında Pazar günü saat 19.15’te başlayacak karşılaşmanın düdüğünü ise Hakem Murat Erdoğan çalacak. Erdoğan’ın yardımcılıklarını Hakem Mehmet Şahan Yılmaz ve Murat Şener yapacak. Hakem Batuhan Kolak ise dördüncü hakem olarak sahada hazır bulunacak.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

400 derece ateşin karşısında ekmek mücadelesi

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.