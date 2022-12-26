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Kaplan yarışta büyük yara aldı
Kadrosunun büyük bir bölümü gençlerden kurulu olan Yeni Malatyaspor, as kadrosundan 5 oyuncusundan yoksun gittiği Denizli’de farklı mağlup oldu. Son iki maçını kazanarak kümede kalma umutlarını artıran Denizlispor karşısında rakibine direnemeyen sarı kırmızılılar sahadan 3-0 yenik ayrıldı.
Yeni Malatyaspor, Spor Toto 1. Lig’in 19. haftasında Denizlispor’un konuğu oldu. Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Onur Özütoprak, Kemal Elmas ve Murat Şener hakem üçlüsü yönetti. Yeni Malatyaspor 5 önemli oyuncusundan yoksun çıktığı karşılaşmanın ilk bölümünde oyun kurmakta güçlük yaşarken, Denizlispor 24. dakikada Ömer Şişmanoğlu ve 36. dakikada Hakan Çinemre’nin golleriyle soyunma odasına 2-0 önde girdi. Sarı kırmızılıların ikinci yarıda farkı azaltma çabaları sonuçsuz kalırken, 61. dakikada yeniden sahne alan Ömer Şişmanoğlu kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü atarak karşılaşmanın skorunu tayin etti.
Sarı kırmızılı takımda Philip Awuku, Ogün Özçiçek ve Abdulsamed Damlu cezaları nedeniyle oynayamazken, sakatlıkları bulunan Barış Başdaş, Godfred Donsah, Ahmet Eyüp Türkaslan ve Berat Yaman Denizlispor maçı kadrosunda yer almadılar.
Geçen hafta Keçiörengücü’nü 1-0 yenerek moral bulan Yeni Malatyaspor, TFF Kulüp Lisans Kurulu tarafından 3 puan silme cezasıyla sarsılırken, Denizlispor karşısında alınan farklı mağlubiyetle ise yeniden karamsarlığa mahkum oldu. Transfer tahtası kapalı bulunan sarı kırmızılı kulüpte yönetimin ligin ikinci yarısında takımı kümede bırakmak için nasıl bir yol haritası izleyeceği ise merakla bekleniyor.
MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI
45+3. dakikada Hızlı gelişen Yeni Malatyaspor atağında topla ceza sahasına giren Haqi penaltı noktasının gerisinden kaleyi denedi. Top savunmadan döndü.
45+5 Yeni Malatyaspor’da Buğra kalecinin önde olduğunu görür görmez uzaklardan sert vurdu. Kaleci Hüseyin soluna giden topu son anda tokatladı. Seken topu da kaleci kontrol etti.
STAT: Denizli Atatürk
HAKEMLER: Onur Özütoprak xx, Kemal Elmas xx, Murat Şener xx
DENİZLİSPOR: Hüseyin xx, Gökhan xx (Schwechlen dk. 63 x), Oğuz xx, Hakan xx, Emre xx, Djedje xxx (Okan dk. 89 ?), Özer xx (Bekir dk. 57 x), Mayi (Muhammet Özkal dk. 58 x), Muhammed xx, Mustafa xx (Berkant dk. 89 ?), Ömer xxx
YEDEKLER: Abdülkadir, Asım, Erdal, Samet Emre, Oğuzhan
TEKNİK DİREKTÖR: Giray Bulak
MALATYASPOR: Ahmet xx, Arda Hilmi xx, Alperen xx, Burak xx, Rahman Buğra xx (Nshimirimana dk. 69 x), Cengizhan x (Mert Miraç dk. 46 x), Osman xx, Malle xx (Hüseyin dk. 83 ?), Atakan xx, Taha xx (Erşan dk. 69), Doğukan (Yakup dk. 58 x)
YEDEKLER: Kerem, Yiğit, Enes, Berat
TEKNİK DİREKTÖR: Hasan Özer
GOLLER: Ömer (dk. 24 ve 61), Hakan (dk. 36) (Denizlispor)
SARI KART: Emre (Denizlispor)
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