Kaplan yarışta büyük yara aldı

Kadrosunun büyük bir bölümü gençlerden kurulu olan Yeni Malatyaspor, as kadrosundan 5 oyuncusundan yoksun gittiği Denizli’de farklı mağlup oldu. Son iki maçını kazanarak kümede kalma umutlarını artıran Denizlispor karşısında rakibine direnemeyen sarı kırmızılılar sahadan 3-0 yenik ayrıldı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Yeni Malatyaspor, Spor Toto 1. Lig’in 19. haftasında Denizlispor’un konuğu oldu. Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Onur Özütoprak, Kemal Elmas ve Murat Şener hakem üçlüsü yönetti. Yeni Malatyaspor 5 önemli oyuncusundan yoksun çıktığı karşılaşmanın ilk bölümünde oyun kurmakta güçlük yaşarken, Denizlispor 24. dakikada Ömer Şişmanoğlu ve 36. dakikada Hakan Çinemre’nin golleriyle soyunma odasına 2-0 önde girdi. Sarı kırmızılıların ikinci yarıda farkı azaltma çabaları sonuçsuz kalırken, 61. dakikada yeniden sahne alan Ömer Şişmanoğlu kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü atarak karşılaşmanın skorunu tayin etti.

Sarı kırmızılı takımda Philip Awuku, Ogün Özçiçek ve Abdulsamed Damlu cezaları nedeniyle oynayamazken, sakatlıkları bulunan Barış Başdaş, Godfred Donsah, Ahmet Eyüp Türkaslan ve Berat Yaman Denizlispor maçı kadrosunda yer almadılar.

Geçen hafta Keçiörengücü’nü 1-0 yenerek moral bulan Yeni Malatyaspor, TFF Kulüp Lisans Kurulu tarafından 3 puan silme cezasıyla sarsılırken, Denizlispor karşısında alınan farklı mağlubiyetle ise yeniden karamsarlığa mahkum oldu. Transfer tahtası kapalı bulunan sarı kırmızılı kulüpte yönetimin ligin ikinci yarısında takımı kümede bırakmak için nasıl bir yol haritası izleyeceği ise merakla bekleniyor.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

dakikada Mustafa’nın pasında ceza sahasının ön çizgisinde buluşan Ömer’in etkisiz şutunda top kalecide kaldı. dakikada Emre’nin sol çaprazdan ortasında Ömer, rakibine rağmen gelişine vurarak topu filelere gönderdi. 1-0 dakikada sol kanattan gelişen Yeni Malatyaspor atağında Cengizhan içeriye kesti. Savunmadan seken topu penaltı noktasında kontrol eden Haqi topu Buğra’ya bıraktı. Buğra yerden kalecinin sağına sert vurdu. Top az farkla dışarı çıktı. dakikada Gökhan’ın kullandığı serbest vuruşta iyi yükselen Hakan, kafayla topu ağlara yolladı 2-0

45+3. dakikada Hızlı gelişen Yeni Malatyaspor atağında topla ceza sahasına giren Haqi penaltı noktasının gerisinden kaleyi denedi. Top savunmadan döndü.

45+5 Yeni Malatyaspor’da Buğra kalecinin önde olduğunu görür görmez uzaklardan sert vurdu. Kaleci Hüseyin soluna giden topu son anda tokatladı. Seken topu da kaleci kontrol etti.

dakikada Sol çaprazda taç çizgisine yakın noktada kazanılan serbest vuruşta Buğra direkt kaleye vurdu. Kaleci Hüseyin sağına giden topu son anda kornere çeldi. dakikada Mustafa’nın savunmanın arkasına derinlemesine gönderdiği topla buluşan Ömer, kalecinin solundan meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 3-0 dakikada sol kanattan gelişen Yeni Malatyaspor atağında Mert Miraç sol çaprazdan yakın köşeye sert vurdu. Top az farkla dışarı çıktı. dakikada Yeni Malatyaspor’da Yakup’un savunma arkasına attığı topa hareketlenen Haqi’den önce kaleci Hüseyin çıktı ve topu uzaklaştırdı.

STAT: Denizli Atatürk

HAKEMLER: Onur Özütoprak xx, Kemal Elmas xx, Murat Şener xx

DENİZLİSPOR: Hüseyin xx, Gökhan xx (Schwechlen dk. 63 x), Oğuz xx, Hakan xx, Emre xx, Djedje xxx (Okan dk. 89 ?), Özer xx (Bekir dk. 57 x), Mayi (Muhammet Özkal dk. 58 x), Muhammed xx, Mustafa xx (Berkant dk. 89 ?), Ömer xxx

YEDEKLER: Abdülkadir, Asım, Erdal, Samet Emre, Oğuzhan

TEKNİK DİREKTÖR: Giray Bulak

MALATYASPOR: Ahmet xx, Arda Hilmi xx, Alperen xx, Burak xx, Rahman Buğra xx (Nshimirimana dk. 69 x), Cengizhan x (Mert Miraç dk. 46 x), Osman xx, Malle xx (Hüseyin dk. 83 ?), Atakan xx, Taha xx (Erşan dk. 69), Doğukan (Yakup dk. 58 x)

YEDEKLER: Kerem, Yiğit, Enes, Berat

TEKNİK DİREKTÖR: Hasan Özer

GOLLER: Ömer (dk. 24 ve 61), Hakan (dk. 36) (Denizlispor)

SARI KART: Emre (Denizlispor)