Kaplan yaralı, Yiğido sancılı

Süper Ligi 6’ncı haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, yarın sahasında Demir Grup Sivasspor’u konuk edecek. Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanacak olan karşılaşma saat 20.00’de başlayacak. Fatih Karagümrük maçında uzun süre üstün olmasına rağmen sahadan 4-3 mağlup ayrılan Yeni Malatyaspor, Sivasspor’u yenip, bu mağlubiyeti geride bırakmak, Sivasspor ise zorlu deplasmandan 3 puan çıkararak, bu sezonki ilk galibiyetini almak istiyor.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Lig’de 5’inci haftada sahasında Fatih Karagümrük’e 4-3 mağlup olan Yeni Malatyaspor ile sahasında Gaziantep Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kalan Sivasspor, 6’ncı haftada kozlarını Malatya’da paylaşacak. Kritik karşılaşma yarın saat 20.00’de Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanacak.

5 haftada 3 puan

Süper Lig’de beşinci sezonunu yaşayan Yeni Malatyaspor, ligde geride kalan 5 hafta sonunda 2 galibiyet, 3’te mağlubiyet yaşadı.

Ligin birinci haftasında sahasında Trabzonspor’a 5-1 mağlup olan sarı siyahlılar, ikinci haftada deplasmanda Göztepe’yi 1-0’la geçti. Üçüncü haftada sahasında Gaziantep Futbol Kulübü’nü 2-0 mağlup eden Doğu Anadolu ekibi, dördüncü haftada deplasmanda Beşiktaş’a 3-0’la boyun eğdi. Kaplan, beşinci haftada ise sahasında 2-0 ve 3-1’lik üstünlük sağladığı Fatih Karagümrük’e 4-3 mağlup oldu.

Galibiyetle tanışamadılar

Demir Grup Sivasspor ise ligde 5 haftalık bölümde 3 beraberlik, 2’de mağlubiyet yaşarken, henüz galibiyet yüzü göremedi.

Ligin birinci haftasında sahasında Konyaspor’a 1-0 mağlup olan kırmızı beyazlılar, ikinci haftada deplasmanda Trabzonspor’a 2-1’le boyun eğdi. Üçüncü haftada sahasında Göztepe ile 2-2 berabere kalan Yiğidolar, dördüncü haftada Fenerbahçe deplasmanından 1-1’lik sonuçla ayrıldı. Sivasspor, beşinci haftada ise 1-0 önde olduğu karşılaşmada Gaziantep Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldı.

13’üncü randevu

Yeni Malatyaspor ile Sivasspor daha önce 8’i Süper Lig, 2’si 1.Lig, 2’si ise Türkiye Kupası olmak üzere 12 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların 6’sını Sivasspor, 3’ünü Yeni Malatyaspor kazanırken, 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

İki takım ilk kez 2016-2017 sezonunda TFF 1.Lig’de karşı karşıya geldi. Sezonun ilk yarısında Malatya’da oynanan karşılaşma 0-0 eşitlikle sonuçlanırken, ikinci yarıda Sivas’ta oynanan karşılaşmayı Sivasspor 4-0 kazandı.

İki takım 2017-2018 sezonunda ise Süper Lig’de karşılaştı. Sezonun ilk yarsında Sivas’ta oynanan karşılaşmayı Sivasspor 2-0 kazanırken, sezonun ikinci yarısında Malatya’da oynanan karşılaşma 1-0 Yeni Malatyaspor’un üstünlüğüyle sonuçlandı.

Yeni Malatyaspor ile Sivasspor, 2018-2019 sezonunda bir kez daha Süper Lig’de karşı karşıya geldi. Sezonun ilk yarısında Malatya’da oynanan karşılaşma 4-4’lük eşitlikle tamamlanırken, ikinci yarıda Sivas’ta oynanan karşılaşmayı Sivasspor, 2-0 kazandı.