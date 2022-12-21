Kaplan yağmur altında çalıştı

Spor Toto 1. Lig’de 2022-2023 sezonunun ilk yarısını Denizli deplasmanında kapatmaya hazırlanan Yeni Malatyaspor’da tüm hesaplar galibiyet üzerine kuruluyor. Ligdeki son üç maçından puanla ayrılan sarı kırmızılılar Denizlispor maçından 3 puanla ayrılarak devre arasına moralli girmeyi istiyor. Kaplanlar, kritik maçın çalışmalarını soğuk ve yağışlı havaya rağmen aralıksız sürdürüyor.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Yeni Malatyaspor, Spor Toto 1. Lig’in 18. haftasında Cumartesi günü oynayacağı Denizlispor maçının hazırlıklarına devam ediyor. Nurettin Soykan Tesisleri’nde, teknik direktör Hasan Özer ve yardımcıları yönetiminde çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar dünkü antrenmanı yağmur altında yaptı. Soğuk ve yağışlı havaya aldırış etmeyen futbolcuların istekli halleri objektife yansırken, Denizlispor maçının ardından izne ayrılacak olan kaplanlar tatile 3 puan sevinci yaşayarak girmeyi amaçlıyor.

Kadrosunun büyük bir bölümü gençlerden kurulu olan sarı kırmızılılar ligdeki üçüncü galibiyetini Keçiörengücü karşısında 1-0’lık skorla alarak puanını 15’e çıkardı. Geride kalan 17 maçta 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 de mağlubiyet alan sarı kırmızılılar, 16 kez fileleri havalandırırken kalesinde ise 25 gol gördü.

Bu sezon iç sahada 8 karşılaşmaya çıkan Yeni Malatyaspor 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 6 puan toplarken, attığı 4 gole karşılık kalesinde 12 gol gördü. Bugüne kadar dış sahada 9 karşılaşmaya çıkan kaplanlar 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 de mağlubiyet yaşayarak 9 puan hanesine yazdırdı. Sarı kırmızılılar bu karşılaşmalarda kalesinde 12 gol görürken rakip ağlara ise 12 gol bıraktı.

Öte yandan Ahmet Yaman yönetiminin ay sonuna kadar ekonomik sıkıntıları çözme arayışları içerisinde olduğu belirtilirken, futbolcu ödemelerinin aksaması halinde bazı futbolcuların sözleşmelerini tek taraflı fesih etmesinden endişe duyuluyor. Kulüp lisansı alması konusunda sorun yaşamasına kesin gözüyle bakılan ve puan silme cezasıyla karşı karşıya olan sarı kırmızılı takımda olası bir futbolcu krizinin patlak vermesi halinde takımın kümede kalma yarışında olumsuz etkileneceği ön görülüyor.