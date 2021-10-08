kaplan topbaşı yaptı

Süper Lig’de 8 haftalık bölümde 2 galibiyet, 6’da mağlubiyet yaşayan Yeni Malatyaspor’da, milli maçlar dolayısıyla lige verilen ara nedeniyle futbolculara verilen 3 günlük izin sona erdi. İznin sona ermesinin ardından Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesisleri’nde toplanan sarı siyahlılar, ligin 9.haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

TAKIMI, KAYAPINAR ÇALIŞTIRIYOR

Bu sezon lige istediği gibi başlayamayan ve son 5 maçından mağlubiyetle ayrılan Doğu Anadolu ekibinde, Hatayspor yenilgisi sonrası teknik direktör İrfan Buz ile yollar ayrılmıştı. Milli maç arasında Malatya’da toplanan sarı siyahlılarda, takımı antrenmana Atletik Performans Antrenörü Murat Kayapınar çıkarttı. Malatya ekibi, Adana Demirspor maçı hazırlıkları kapsamında 10 Ekim Pazar günü saat 16.00’da Yeni Malatya Stadyumu’nda Gaziantep Futbol Kulübü ile bir hazırlık karşılaşması oynayacak.

LİG’DE SON 5 MAÇTA GALİP GELEMEDİLER

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor, şuana kadar sahasında oynadığı karşılaşmalarda aldığı sonuçlar nedeniyle küme düşme hattına kadar geriledi. Sarı siyahlılar, iç sahada oynadığı 5 karşılaşmada 1 kez galip gelebilirken, 4 karşılaşmayı ise kaybetti. Süper Lig’de 8 haftalık sürecin ardından milli araya girildi. 8.haftada sahasında Hatayspor’u konuk eden Yeni Malatyaspor, sahadan 2-0’lık mağlubiyetle ayrıldı ve milli araya kötü bir şekilde girmiş oldu. Beşinci sezonunu yaşadığı Süper Lig’de bu sezon geride kalan 8 haftada 2 galibiyet, 6’da mağlubiyet yaşayan Yeni Malatyaspor, 5 maçlık kötü bir seri yaşarken, teknik direktör İrfan Buz ile yollar ayrıldı. Sezona sahasında Trabzonspor karşısında aldığı 5-1’lik mağlubiyetle başlayan sarı siyahlılar, ikinci haftada deplasmanda Göztepe’yi (1-0), üçüncü haftada ise sahasında Gaziantep Futbol Kulübü’nü (2-0) mağlup ederek, üst üste 2 karşılaşmadan galip ayrılmıştı. Lig’in 4.haftasında deplasmanda Beşiktaş’a 3-0 kaybeden Doğu Anadolu temsilcisi, sonrasında sahasında üst üste 2 maç oynadı (Fatih Karagümrük: 3-4, Sivasspor: 0-1) ve sahadan mağlubiyetle ayrıldı. 7.haftada deplasmanda Antalyaspor’a da1-0’lık skorla boyun eğen sarı siyahlılar, 8.haftada evinde Hatayspor’a 2-0’lık skorla yenilerek, üst üste 5 mağlubiyet aldı. Lig’de 8 haftada sadece 2 kez galip gelebilen ve 6 puan toplayan Yeni Malatyaspor, milli araya 17.sırada girdi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ