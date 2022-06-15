Kaplan topbaşı yapacak

Süper Lig’deki beşinci sezonunda küme düşen Yeni Malatyaspor’da yeni sezon hazırlıkları 21 Haziran Salı günü başlayacak.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

5 yıl aradan sonra 2022-2023 sezonunda TFF 1. Lig’de yer alacak olan sarı kırmızılılarda çalışmalar 21 Haziran Salı günü başlayacak. Altyapıdan A takıma alınarak profesyonel sözleşme yapılan genç oyuncularla bir haftalık ön çalışma yapmak isteyen teknik direktör Cihat Arslan, daha sonra 27 Haziran Pazartesi günü kiralıktan dönecek olan ve sözleşmeleri devam eden diğer futbolcularla birlikte yeni sezon çalışmalarının startını verecek. İlk olarak sağlık testinden geçecek olan sarı kırmızılılar ardından sezon başı kampı için güç ve enerji depolayacak. Kurban Bayramı’na kadar hazırlıklarını Malatya’da sürdürecek olan Doğu Anadolu ekibi bayram izninin ardından Bolu’da iki aşamalı kampa girecek. Sarı kırmızılılarda transfer süreci ve kampla ilgili teknik detayların 26 Haziran’daki başkanlık seçiminde yönetime kimin geleceğinin belirlenmesinin ardından netliğe kavuşması bekleniyor.