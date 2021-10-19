Kaplan tehlike hattının üzerine çıktı

Süper Lig’de 9.hafta maçları tamamlandı. 9.haftada deplasmanda Adana Demirspor’u 2-0 mağlup ederek, kritik bir 3 puanı hanesine yazdıran Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, haftayı 9 puanla tehlike hattının bir sıra üzerinde tamamladı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Süper Lig’de 9.hafta heyecanı Alanyaspor-Kayserispor, Hatayspor-Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşmalarıyla tamamlandı. Lig’de üst üste aldığı kötü sonuçlarla milli araya giren Yeni Malatyaspor, 9.haftada deplasmanda Adana Demirspor’u 2-0 mağlup ederek, hem kötü gidişatı durdurdu hem de puan tablosunda bir sıra yükseldi.

9 MAÇTA 9 PUAN

Süper Lig’de beşinci sezonunu yaşayan Yeni Malatyaspor, geride kalan 9 hafta sonunda 3 galibiyet, 6da mağlubiyet yaşadı. Hanesine 9 puan yazdıran sarı siyahlılar, 16.sırada bulunuyor.

Doğu Anadolu ekibi, 9 puanın 6’sını deplasman maçlarında elde ederken, 9 maçta 9 gol kaydetti ve kalesinde 16 gol gördü.

TRABZONSPOR LİDER, RİZESPOR SON SIRADA

Süper Lig’de 9.hafta Trabzonspor’un liderliğiyle geçildi. Karadeniz ekibi, Fenerbahçe’yi sahasında 3-1 mağlup ederken, 21 puanla zirvede yer aldı. 19’ar puanlı takımlardan Hatayspor iki, Fenerbahçe ise üçüncü sırada haftayı tamamladı.

Lig’de dördüncü sıradaki Beşiktaş, beşinci sıradaki Fatih Karagümrük, altıncı sıradaki Galatasaray ve 7.sıradaki Alanyaspor’un 17’şer puanları bulunuyor.

Yeni Malatyaspor’un 10.haftadaki rakibi Altay, 15 puanla sekizinci sırada yer aldı. Grubun son 4 sırasında 8’er puanlı Göztepe ve Giresunspor, 6 puanlı Kasımpaşa ile 1 puanlı Rizespor yer alıyor.

9.HAFTA MAÇLARINDA ALINAN SONUÇLAR

Başakşehir-Beşiktaş: 3-2

Giresunspor-Rizespor: 2-0

Sivasspor-Antalyaspor: 2-2

Adana Demirspor-Yeni Malatyaspor: 0-2

Kasımpaşa-Göztepe: 1-2

Galatasaray-Konyaspor: 1-0

Altay-Fatih Karagümrük: 0-1

Trabzonspor-Fenerbahçe: 3-1

Alanyaspor-Kayserispor: 6-3

Hatayspor-Gaziantep Futbol Kulübü: 2-1

YENİ MALATYASPOR, AALTAY’I KONUK EDECEK

Süper Lig’de 10.hafta karşılaşmaları 22, 23, 24 ve 25 Ekim tarihlerinde oynanacak. 10.haftada Yeni Malatyaspor, Cuma akşamı 20.00’da İzmir ekibi Altay’ı konuk edecek. Lig’de 10.hafta maçlarının programı şöyle:

22 Ekim Cuma

20.00 Yeni Malatyaspor-Altay (Yeni Malatya Stadyumu)

23 Ekim Cumartesi

13.30 Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi Stadı)

16.00 Gaziantep Futbol Kulübü-Giresunspor (Kalyon Stadyumu)

16.00 Konyaspor-Kayserispor (Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu)

19.00 Göztepe-Trabzonspor (Gürsel Aksel Stadyumu)

24 Ekim Pazar

13.30 Fatih Karagümrük-Hatayspor (Atatürk Olimpiyat Stadyumu)

16.00 Antalyaspor-Başakşehir (Antalya Stadyumu)

16.00 Sivasspor-Adana Demirspor (Sivas 4 Eylül Stadyumu)

19.00 Fenerbahçe-Alanyaspor (FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi)

25 Ekim Pazartesi

20.00 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park)