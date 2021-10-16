Şeytanın Bacağını Kırın Beyler!

Kaplan Tam Kadro! Hedefte 3 Puan Var!

Yeni Malatyaspor, hoca değişikliğinin ardından konuk olacağı Adana Demirspor karşısında şeytanın bacağını kırmak istiyor. Rumen teknik adam Sumudica yönetiminde ilk sınavını verecek olan kaplanlar zorlu mücadeleye galibiyet hasretine son vermek için çıkacak.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Süper Lig’de 9. haftanın perdesi Başakşehir ile Beşiktaş arasında dün oynanan karşılaşmayla açıldı. Milli maçlar nedeniyle ara verilen ligde bugün 3 karşılaşma var. Giresunspor ile Çaykur Rizespor saat 13.30’da, Sivasspor ile Antalyaspor saat 16.00’da kozlarını paylaşacak. Günün son maçında ise temsilcimiz Yeni Malatyaspor saat 19.00’da Adana Demirspor’un konuğu olacak.

Teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde ligdeki ilk maçına çıkacak olan kaplanlar puan ya da puanlarla ayrılmak için sahaya çıkacak. Adana Stadyumu’nda oynanacak mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus’un yardımcılıklarını Murat Altan ve Bahtiyar Birinci yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Murat Erdoğan.

Rakibiyle oynayacağı karşılaşma için iki gün öncesinden karayoluyla maçın oynanacağı kente giden Yeni Malatyaspor’da milli takım kampına giden oyuncuların dönmesiyle birlikte eksik oyuncu bulunmuyor. Sakatlığı nedeniyle ligin 8. haftasında oynanan Sivasspor maçında görev alamayan kaptan Adem Büyük’ün bu akşam oynanacak karşılaşmada onbirde başlaması bekleniyor. Müsabakanın son çalışmasını dün Adana Demirspor’un antrenman sahasında gerçekleştirerek kampa giren sarı kırmızılılar Adana temsilcisi karşısında çıkartacağı 3 puanla birlikte alt sıralardan kurtularak, şeytanın bacağını da kırmayı istiyor.

İSTATİSTİKLER SON DURUM

Opta facts tarafından hazırlanan verilere göre; Adana Demirspor ile Yeni Malatyaspor arasında oynanan dört lig maçının ikisi berabere biterken, iki galibiyet de deplasman takımları tarafından alındı.

Son dört Süper Lig maçında mağlubiyet almayan Adana Demirspor (3G 1B), bu süreçte en fazla puan toplayan (10) ve gol atan (12) takım konumunda.

Süper Lig’de oynadığı son beş maçı kazanamayan ve bu karşılaşmaların dördünde gol atamayan Yeni Malatyaspor, kulüp tarihinde daha uzun bir yenilgi serisini sadece bir kez yaşadı (Ocak-Mart 2020 arasında 6M).

Evinde oynadığı son iki Süper Lig maçını yedi gol atarak kazanan Adana Demirspor (3.5 ortalama), daha önceki 16 iç saha karşılaşmasında galip gelememiş (5B 11M) ve maç başına rakip filelere 0.7 gol gönderebilmişti (11 gol).

Süper Lig’e o sezon yükselen takımlara rakip olduğu son 11 maçın sadece birini kazanan (5B 5M) ve bu karşılaşmaların altısında gol atamayan Yeni Malatyaspor, tek galibiyetini geçen sezon Hatayspor deplasmanında aldı (2-1).

Adana Demirspor formasıyla çıktığı son dört Süper Lig maçında da gol atan Mario Balotelli (toplam 4 gol), kariyerinde ilk kez beş maçlık seri yakalamak istiyor.

Adana Demirspor bu sezon Matias Vargas’ın gol katkısı yaptığı (3 gol & 3 asist) beş Süper Lig maçını da kaybetmezken (3G 2B); forma giydiği diğer karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı (0-4 vs Fatih Karagümrük).

Bu sezon Yeni Malatyaspor’un Süper Lig’deki en golcü oyuncusu olan Benjamin Tetteh (3), takımının deplasmanda attığı tek golü de kaydeden isim konumunda (vs Göztepe).

Adana Demirspor’u çalıştıran Vincenzo Montella, Eylül-Ekim 2019 arasından (Fiorentina) bu yana ilk kez üst üste üç lig maçından galibiyetle ayrılmak istiyor.

Yeni Malatyaspor’un yeni teknik direktörü Marius Sumudica, daha önce Süper Lig’de çalıştırdığı üç takımla da (Kayserispor, Gaziantep FK & Çaykur Rizespor) çıktığı ilk lig maçını kaybetti.