Kaplan Şeytanın Bacağını Kırdı!

Süper Lig’de haftalardır yüzü gülmeyen Yeni Malatyaspor, zorlu Adana Demirspor deplasmanında şeytanın bacağını kırmayı başardı.

Teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde ilk sınavına çıkan sarı kırmızılılar rakibini Tetteh ve Simon Deli’nin kendi kalesine attığı gollerle 2-0 yenmeyi başardı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

MAÇTAN NOTLAR

5. dakikada Adana Demirspor’da Stamboluli ceza sahası dışından sert bir şut çekti ancak top az farkla auta gitti.

13. dakikada Adana Demirspor sol kanattan Rassoul ile ceza sahasına girdi, Rassoul topu sağdaki Yunus’a attı. Düzgün bir vuruşla Yunus topu kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak direkte patladı.

19. dakikada Adana Demirspor’da Vargas’ın ceza sahası dışından vuruşu auta gitti.

30. dakikada Adana Demirspor’da Mario Balotelli, sol çaprazdan düzgün bir vuruş yaptı ancak kaleci Ertaç, uzanarak topu kurtardı.

GOL – 36. dakikada Yeni Malatyaspor’da Adem Büyük topu göğsüyle düzeltti, rakip savunmadan seken top bir anda Tetteh’in önünde kaldı. Tetteh’in vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1

43. dakikada Adana Demirspor’da Belhanda’nın ceza sahasına ortasında kaleci Ertaş topu kontrol etti.

GOL – 55. dakikada Yeni Malatyaspor’da Chouiar’in kullandığı köşe vuruşunda kaleci Ferhat’tan önce Rassoul topu uzaklaştırmak istedi, ancak kale sahasında yaşanan karambolde Simon Deli, topu kendi ağlarına gönderdi. 0-2

58. dakikada Adana Demirspor’da Svensson’un pasında Yunus vurdu ancak kaleci Ertaç köşeden çıkarttı.

59. dakikada Adana Demirspor’da Belhanda’nın savunmanın arkasına attığı topta Assombalonga vurdu, kaleci Ertaç yine topu kurtarmayı başardı.

62. dakikada Yeni Malatyaspor’un atağında Mounir ceza sahası içinde topu sağına çektikten sonra vurdu ancak kaleci Ferhat iki hamlede topu kurtardı.

73. dakikada Yeni Malatyaspor’da Aabid’in pasında Tetteh topu Samet’ten kaptı ve savunmayı 2’e 1 yakaladı. Kalecinin önde olduğunu görünce Tetteh, aşırtma bir vuruşla şansını denedi ancak kaleci Ferhat topu kurtardı.

90. dakikada sol kanatta Tarık’ın ceza sahası içine verdiği pasla topla buluşan Ezeh, düzgün bir vuruş yaptı ancak meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Murat Altan xx, Bahtiyar Birinci xx

Adana Demirspor: Ferhat xx, Samet xx, Simon Deli xx, Svensson xx (Kaan dk. 84 ?), Rassoul xx (Tarık dk. 84 ?), Belhanda xx, Stambouli xx (Gökhan dk. 70 x), Vargas xx, Yunus xx (Ezeh dk. 70 x), Bjarnason xx (Assombalonga dk.

46 x), Balotelli xx

Yedekler: Muric, Tayyip, Sinan, Metehan, Castro

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Wallace xx, Sadık xx, Semih xx, Hafez xx (Mustafa dk. 80 ?), Aabid xx, Ndong xx, Haddadi xx, Chouair xx (Jospin dk. 90+2 ?), Tetteh xx (Walter dk. 79 x), Adem xx (Kubilay dk. 88 ?)

Yedekler: Ahmet, Gameli, Rahman, Hacı, Atakan, Mert

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Goller: Simon Deli (dk. 55 k.k.), Tetteh (dk. 36) (Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Yunus, Castro (Adana Demirspor), Ndong, Sadık (Yeni Malatyaspor)