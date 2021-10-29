Kaplan seriyi sürdürme, Kasımpaşa çıkış peşinde

Süper Ligin 11.haftasında Yeni Malatyaspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.Yarın 13.30’da başlayacak olan karşılaşmayı Alper Ulusoy yönetecek.

FERDİ DURDU

Süper Lig’de üst üste aldığı 2 galibiyetle çıkış yakalayan Yeni Malatyaspor, 11.haftada İstanbul deplasmanında yarın Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Yeni Malatyaspor, zorlu mücadeleyi kazanarak çıkışını sürdürmek, Kasımpaşa ise sahasında kazanarak kötü gidişatı durdurmak istiyor.

İKİ TAKIMIN 9.RANDEVUSU

Yeni Malatyaspor ile Kasımpaşa, daha önce tamamı Süper Lig’de olmak üzere 8 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda, Kasımpaşa’nın üstünlüğü bulunuyor.

İki takım ilk olarak 2017-2018 sezonunda karşı karşıya geldi. Sezonun ilk yarısında İstanbul’da oynanan karşılaşma 3-2 Kasımpaşa’nın üstünlüğüyle sonuçlanırken, sezonun ikinci yarısında Malatya’da oynanan karşılaşma ise 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı.

Yeni Malatyaspor ile Kasımpaşa, 2018-2019 sezonunda bir kez daha Süper Lig’de kozlarını paylaştı. Sezonun ilk yarısında İstanbul’da oynanan karşılaşmayı Kasımpaşa 3-0 kazandı. Sezonun ikinci yarısında Malatya’da oynanan karşılaşma ise 2-1 Yeni Malatyaspor’un üstünlüğüyle sonuçlandı.

İki takım 2019-2020 sezonunda yeniden Süper Lig’de karşı karşıya geldi. Sezonun ilk yarısında İstanbul’da oynanan karşılaşma 2-2’lik eşitlikle tamamlanırken, sezonun ikinci yarısında Malatya’da oynanan karşılaşmayı ise Kasımpaşa 2-1 kazandı.

Yeni Malatyaspor ile Kasımpaşa arasında geçen sezon (2020-2021) oynanan karşılaşmalarda ise Malatya’da oynanan mücadeleyi Yeni Malatyaspor 2-0 kazanırken, sezonun ikinci yarısında İstanbul’da oynanan mücadele 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

YENİ MALATYASPOR MORALLİ, KASIMPAŞA SIKINTILI

Süper Lig’de geride kalan 10 hafta sonunda 4 galibiyet, 6’da mağlubiyet yaşayan Yeni Malatyaspor, topladığı 12 puanla 13.sırada ulunuyor. Üst üste son 2 maçını kazanan sarı siyahlılar, tehlike hattından uzaklaşırken, gözünü daha üst sıralara dikti.

İstanbul ekibi Kasımpaşa ise iyi bir sezon geçirmiyor. Lacivert beyazlılar, 10 karşılaşmada sadece 1 kez galip gelebilirken, 3 karşılaşmada berabere kaldı. İstanbul ekibi, 6 karşılaşmada ise sahadan boynu büyük ayrıldı. Kasımpaşa, şu ana kadar topladığı 6 puanla 19.sırada bulunuyor.