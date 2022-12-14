Kaplan şanssızlığını kırmak istiyor

Yeni Malatyaspor, Cumartesi günü sahasında konuk edeceği Ankara Keciörengücü’nü yenerek iç sahadaki kazanamama şanssızlığını kırmayı istiyor. Ligde oynadıkları oyunla bulundukları konumu hak etmeyen sarı kırmızılılar, Keçiörengücü maçını kazanarak küme düşme hattının üzerisiyle puan farkının açılmasına engel olmak istiyor.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Yeni Malatyaspor, Spor Toto 1. Lig’in 18.haftasında 17 Aralık Cumartesi günü saat 16.00’da Malatya Stadyumu’nda Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek. Bu sezon iç sahada kazanamayan sarı kırmızılılar evinde başkent temsilcisini yenerek galibiyet özlemine son vermek istiyor. Ligde bu sezon dış sahada oynadığı 9 karşılaşmada 9 puan toplayarak deplasman puan sıralamasında 11. basamakta yer alan kaplanlar bu performansı evindeki maçlarda sahaya yansıtamadı. Malatya ekibi içerde 7 karşılaşmada 3 puan toplayarak iç saha puan sıralamasında 18. sırada yer alıyor.

Ligde geçen hafta öne geçtiği karşılaşmada deplasmanda Samsunspor ile 1-1 berabere kalarak galibiyeti kaçıran Yeni Malatyaspor’da sahada bırakılan iki puanın üzüntüsü yaşanıyor. Sezon başından buyana yaşanan final vuruşlarında sıkıntının Samsunspor maçında en aza indirildiği gözlenirken, tecrübeli ayaklara sahip Karadeniz temsilcisi karşısında oyuncularının daha az hata yapması teknik direktör Hasan Özer cephesinde memnuniyetle karşılandı. Ekonomik sıkıntıların gölgesinde futbolcuların istekli ve arzulu oluşu teknik heyet için umut ışığı olurken, oyuncuların Keçiörengücü maçına mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Ligde oynadıkları oyunla bulundukları konumu hak etmeyen sarı kırmızılılar, küme düşme hattının üzerisiyle puan farkının açılmasına engel olmak istiyor.