Kaplan Rize’deki Son İki Maçını Farklı Kazandı

Yeni Malatyaspor, Ligin 17.haftasında deplasmanda karşılaşacağı Çaykur Rizespor ile rakibiyle 7. randevusuna çıkacak.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Süper Lig dışında rakibiyle daha önce alt liglerde ve kupada karşılaşmayan Yeni Malatyaspor, Karadeniz ekibiyle 7. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında daha önce oynanan 6 maçta tarafların 3’er kez galibiyeti bulunuyor. Yeni Malatyaspor geçen sezon Rizespor ile oynadığı iki maçı da farklı şekilde kazandı. Malatya’daki ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi 4-1 kazanan sarı kırmızılılar Rize’deki karşılaşmadan da 4-0 galip ayrıldı.

Opta facts tarafından hazırlanan verilere göre; Yeni Malatyaspor ile oynadığı son iki Süper Lig maçını da dörder gol yiyerek kaybeden Çaykur Rizespor’un üst üste üç karşılaşmada 4+ gole izin verdiği tek rakibi Galatasaray (2001-2002 arasında).

Çaykur Rizespor’a konuk olduğu ilk iki Süper Lig maçını 3-0 kaybeden Yeni Malatyaspor, son ziyaretinden 4-0 galip döndü.

Evinde oynadığı son dört Süper Lig maçını kazanan Çaykur Rizespor, kulüp tarihinin en uzun serisini tekrarlamak istiyor (2000/2001, 1986/87 & 1979/80).

Süper Lig’deki son altı maçını kazanamayan Yeni Malatyaspor (2B 4M), bu süreçteki dört yenilgisinde attığı üç gole karşılık kalesinde 12 gol gördü.

Bu sezon Süper Lig’de Çaykur Rizespor’dan (23) daha az net gol pozisyonu üreten tek takım Yeni Malatyaspor (19).

2021/22 Süper Lig sezonunda oynanan maçların ikinci yarılarında en fazla gol yiyen takım Çaykur Rizespor (22), bu zaman diliminde en az gol sevinci yaşayan iki ekipten biri Yeni Malatyaspor (6; diğeri Fatih Karagümrük).

Göztepe karşısında görev yaptığı son Süper Lig maçında çektiği iki isabetli şutu da gole çeviren Çaykur Rizespor forveti Joel Pohjanpalo, daha önceki 11 isabetinden aynı sayıda gol çıkarmıştı (2 gol vs Galatasaray).

Süper Lig’de oynadığı son üç iç saha maçında birer asist yapan Rick Boldrin, Opta’nın bu alanda detaylı analize başladığı 2014/15’ten bu yana bunu başaran ilk Çaykur Rizespor oyuncusu oldu. O sezondan bu yana üst üste 4+ iç saha karşılaşmasında gol pası veren sadece üç isim bulunuyor: Jose Sosa (5 maç), Edin Visca ve Marcio Mossoro (4 maç).

Süper Lig’de görev yaptığı son maçta 12 çalım atan Mounir Chouiar (vs Alanyaspor), Opta’nın bu alanda detaylı analize başladığı 2014/15’ten bu yana en yüksek sayının sahibi olan Bruma’nın rekoruna ortak oldu (Ekim 2016’da Galatasaray vs Trabzonspor).

Çaykur Rizespor’un başında görev yaptığı son dört iç saha maçını kazanan Hamza Hamzaoğlu, 2015’ten (Galatasaray) bu yana ilk kez tek takımla üst üste beş galibiyet almak istiyor.