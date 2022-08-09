Kaplan olumsuz havayı dağıtmayı amaçlıyor

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Süper Lig macerası 5 yıl süren Yeni Malatyaspor’da yönetim değişikliği ile birlikte ekonomik sıkıntıların çözülmesi adına girişimler devam ederken, ciddi oranda kadro eksiği bulunan sarı kırmızılılar bu sezon güçlü takımların bulunduğu TFF 1. Lig’de üst sıralarda yer almak istiyor. Adil Gevrek yönetiminin beceriksizliği yüzünden son üç sezonda taraftarına korkulu rüyalar yaşatan Malatya ekibinde göreve getirilen Ahmet Yaman başkanlığındaki yeni yönetim kulübü yeniden Süper Lig’e taşımak için çaba gösteriyor. Kulüp Başkanı Hacı Ahmet Yaman ve yönetimi, adeta bir enkaz olarak devraldıkları kulüpte bir taraftan maddi destek arayışını sürdürürken diğer taraftan da sözleşmesi biten oyuncularla anlaşarak sarı kırmızılıları yeni sezona hazır hale getirmenin mücadelesini veriyor.

Son üç sezonda birçok teknik adamla ve sayısız futbolcuyla aldığı başarısız sonuçlarla aşağı yönlü bir grafik çizen Yeni Malatyaspor’un CAS’ta kesinleşen 140 milyon TL futbolcu alacağı borcu bulunuyor. Sarı kırmızılı kulübün bu borcu sezonun devre arasına kadar ödeyememesi durumunda puan silme cezası almasına kesin gözüyle bakılırken, yönetimin avukatlar aracılığıyla süreci mümkün olduğunca ertelemeye çalıştığı ifade ediliyor. Böylesi sıkıntılı süreçte yeni sezon öncesi kamp yapamayan Malatya temsilcisinde uzun solukla lig maratonunun ortalarında futbolcularının performansının düşmesi tahmin edilirken, üstüne bir de puan silme cezasının gelmesi durumunda ligin ikinci yarısı Yeni Malatyaspor için çok daha sıkıntılı geçebileceği ifade ediliyor.

Öte yandan teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar, Nurettin Soykan Tesisleri’nde antrenman sahasında altyapı oyuncularından oluşan takımla yaptığı hazırlık karşılaşmasından 4-2 galip ayrıldı. Hazırlık maçı sonrası bir günlük iznin verildiği Malatya ekibinde bugün yapılacak antrenmanla Bodrumspor maçının hazırlıkları devam edecek. Sezonu 1. Lig’in yeni ekibi Bodrumspor ile deplasmanda açmaya hazırlanan sarı kırmızılılar, Muğla temsilcisi karşısında alacağı puanlarla moral bulmayı hedefliyor.