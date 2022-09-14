Kaplan milli araya moralli girmek istiyor

Yaşadığı puan kayıplarıyla ligde son sıralara gerileyen Yeni Malatyaspor’da Altay maçı hazırlıkları sürüyor. Kazanma arzusuyla çıktığı karşılaşmalardaki üretkenliğini tabelaya yansıtmakta başarılı olamayan sarı kırmızılılarda haftalardır kazanamamanın üzüntüsü yaşanıyor. Altay’ı yenerek Milli araya moralli girmeyi planlayan Malatya ekibinde teknik direktör Cihat Arslan Cuma akşamki maçta takımının başında olamayacak.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Spor Toto 1. Lig’de ateş hattında yer alan Yeni Malatyaspor’da ligin 6.haftasında Altay ile oynanacak karşılaşmanın hazırlıkları sürüyor. Manisa Futbol Kulübü ile 2-2 berabere biten karşılaşmanın ardından Altay maçı hazırlıklarına ara vermeden başlayan sarı kırmızılılar Nurettin Soykan Tesisleri’nde yaptığı çalışmayla hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Cihat Arslan gözetiminde çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar, Altay maçını kazanarak milli araya moralli girmenin planlarını yapıyor. Ligdeki ilk galibiyetini İzmir ekibi karşısında almak isteyen Doğu Anadolu ekibinde Rizespor maçında kırmızı kart gören Rahman Buğra Çağıran ve Burak Kavlak 1 maçlık cezalarını tamamladı. İki oyuncu şans verilmesi halinde Altay karşısında görev yapabilecek.

FIFA tarafından Haziran 2024’e kadar transfer yasağı cezası alan Yeni Malatyaspor’u ilerleyen dönemlerde zor günler bekliyor. Dövize kurunun yükselmesiyle borcu her geçen gün artan sarı kırmızılı kulübün Süper Lig’den düşmesinin ardından yeniden ayağa kaldırılması için ilk yıl tüm planlar 1. Lig’de kalıcı olmak üzerine kuruldu. Ancak transfer yasağı yüzünden kadrosuna takviye yapamayan Malatya ekibi sözleşmeleri sona eren bazı oyuncularla sözleşme yenileyerek altyapıdan gelen gençlerle başladığı sezona iyi bir giriş yapamadı. Ligin ilk üç haftasında oynadığı maçlarda istediği sonuçları alamayan sarı kırmızılılar 2 puanla ligin dibine yerleşti.

Rizespor karşısında alınan 4-0’lık mağlubiyet sonrası görevine son verilmek istenen ancak milli maç arasına kadar kendisine son bir şans verilen teknik direktör Cihat Arslan, Manisa Futbol Kulübü maçında gördüğü kırmızı kart yüzünden Altay maçında takımının başında olamayacak. Altay maçında alınacak skor Cihat Arslan’ın sarı kırmızılı kulüpteki geleceğini yakından ilgilendiriyor. İzmir ekibi karşısında 3 puan alınmaması halinde Yeni Malatyaspor karnesi zayıflarla dolu olan Arslan’la yolların ayrılması bekleniyor.