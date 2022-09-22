Kaplan milli arada eksik giderecek

Süper Lig ve TFF 1. Lig’e verilen arayı evinde geçirecek olan Yeni Malatyaspor’da, Sakaryaspor maçı hazırlıkları sürüyor. Sarı kırmızılılar, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada eksiklerini gidererek Sakaryaspor maçıyla çıkış başlatmayı planlıyor.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Sezona sancılı şekilde başlayarak geride kalan 6 haftada istediği sonuçları alamayan Yeni Malatyaspor, 1 Ekim Cumartesi günü karşılaşacağı Sakaryaspor maçına kadar eksiklerini tamamlamak istiyor. Ligin 6.haftasında 16 Eylül Cuma akşamı Altay ile oynanan karşılaşmanın ardından 3 günlük izne ayrılan sarı kırmızılılar, kendilerine verilen iznin tamamlanmasının ardından Nurettin Soykan Tesisleri’nde topbaşı yaptı. Sabah ve akşam olmak üzere dün günü çift idmanla geçiren Malatya temsilcisinde futbolcular güç ve kondisyona dayalı çalışmalar gerçekleştirdi. Altay ile oynanan karşılaşma öncesi antrenmanda sakatlanan ve kadroda yer alamayan Buğra Çağıran’ın tedavisinin devam ettiği bu oyuncu dışında tüm futbolcuların çalışmalarda yer aldıkları bildirildi.

Ligde oynanan tüm maçlarda özellikle savunma hattında önemli sorunlar yaşayan ve Altay maçı hariç her karşılaşmada kalesinde gol gören Yeni Malatyaspor’da teknik direktör Cihat Arslan’ın bu zaaflarını en aza indirmek için çalışacak. Arslan’ın savunma hattında yaşanan zaaflar üzerinde özel olarak duracağı, milli aranın ardından iyi bir çıkış yakalayarak camianın yüzünü güldürecek sonuçları almayı hedeflediği öğrenildi.