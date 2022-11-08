Kaplan kupada tur peşinde!

Spor Toto 1. Lig’de sahasında öne geçtiği maçta Gençlerbirliği ile 2-2 berabere ayrılan Yeni Malatyaspor kupa maçından galibiyetle ayrılarak adını bir üst tura yazdırmayı amaçlıyor. Üç gün arayla seyircisi karşısına çıkacak olan sarı kırmızılılar Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda bugün Uşakspor’u ağırlayacak.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda bugün TFF 2. Lig ekibi Uşakspor ile kozlarını paylaşacak. Malatya Stadyumu’nda saat 14.00’de başlayacak A Spor’dan naklen yayınlanacak karşılaşmayı İlker Yasin Avcı, Vedat Demir ve Ali Uğurtan Demirtaş hakem üçlüsü yönetecek. Maçın dördüncü hakemi Cihan Ataş yapacak.

Spor Toto 1. Lig’in 12. haftasında 5 Kasım Cumartesi günü iki farkla üstünlük kurduğu Gençlerbirliği ile sahasında 2-2 berabere kalan Yeni Malatyaspor bu maçtan üç gün sonra çıkacağı kupa maçından galip gelerek adını bir üst tura yazdırmak istiyor. Ligde bu sezon iç sahada oynadığı 6 maçta taraftarına galibiyet sevinci yaşatamayan sarı kırmızılılarda başkent ekibi karşısında kaçan galibiyetin üzüntüsü yaşanırken tüm planlar Uşakspor karşısında galibiyet üzerine yapılıyor. Yoğun maç trafiğine giren Malatya ekibinde teknik direktör Hasan Özer’in bugünkü maçta ağırlıklı olarak ligde forma şansı bulamayan oyunculara görev vermesi bekleniyor. Ziraat Türkiye Kupasına 3. Eleme Turu’ndan dahil olan Yeni Malatyaspor normal süresi ve uzatma dakikaları 3-3 berabere sonuçlanan karşılaşmayı, penaltı atışları sonucu 8-7 kazanarak adını üst tura yazdırmıştı. Kupaya 2.Eleme Turu’ndan dahil olan Uşakspor ise Malatya Arguvanspor’u 2-1 yenerek Gümüşhanespor ile eşleşti. 3.Eleme Turu’nda uzatmalara giden karşılaşmada Gümüşhanespor’u 4-2 yenmeyi başaran Uşakspor, 4.turda Yeni Malatyaspor’un rakibi oldu.