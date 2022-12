Kaplan kritik virajda!

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Yeni Malatyaspor, Spor Toto 1. Lig’in 18. haftasında bugün sahasında Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek. Malatya Stadyumu’nda saat 16.00’da başlayacak mücadeleyi Tarık Güldal (Adana bölgesei A klasman hakemi), Murat Temel (Adana bölgesi A klasman yardımcı hakemi) ve Mehmet Akıncık (Sakarya bölgesi A klasman yardımcı hakemi) hakem üçlüsü yönetecek. Metehan Alpat (Adana bölgesi B klasman hakemi) ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

Ligde geride kalan haftalarda 2 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 de mağlubiyet alarak topladığı 12 puanla 16. sırada küme düşme hattında bulunan Yeni Malatyaspor, Keçiörengücü karşısında sahaya mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Oynadığı son beş maçta 2 mağlubiyet ve 3 beraberlikle ayrılan sarı kırmızılılar beş haftadır kazanamazken, ilk yarının son iç saha maçında taraftarına galibiyet sevinci yaşatmayı istiyor. Bu sezon evinde maç kazanamayan Malatya ekibi ligde play off hesapları yapan Keçiörengücü karşısında taraftarının desteğini yanına alarak şeytanın bacağını kırmayı amaçlıyor. Öte yandan yaşanan ekonomik krizin her geçen hafta derinden hissedildiği sarı kırmızılı kulüpte Keçiörengücü maçı deyim yerindeyse hayati öneme sahip. Kulüpteki alacakları yüzünden bazı oyuncuların federasyona başvurdukları ifade edilirken, ödemelerdeki dengesizlikten dolayı takımda gruplaşmaların artmasından ise endişe duyuluyor. Takımdaki moral ve motivasyonu artırmak için yönetimin Keçiörengücü maçı galibiyet primini 30 bin liraya çıkardığı öğrenildi. Kritik karşılaşmada kart cezalısı Doğukan Emeksiz ile sakatlıkları bulunan Yakup Alkan ve Nuri Fatih Aydın forma giyemeyecek. Sarı kırmızılıların, Keçiörengücü karşısında sahaya; Abdulsamed, Philip, Barış, Burak, Taha, Arda, Ogün, Donsah, Cengizhan, Malle ve Haqi on biriyle çıkması bekleniyor.