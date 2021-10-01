Kaplan kötü gidişatı durdurma peşinde

Süper Lig’de geride kalan 4 haftalık süreçte galip gelemeyen Yeni Malatyaspor, 3 Ekim Pazar günü sahasında konuk edeceği Hatayspor’u yenerek, kötü gidişatı durdurmak istiyor.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Süper Lig’de 7 haftalık süreçte 2 galibiyet, 5’te mağlubiyet yaşayan ve geride kalan 4 haftayı puansız kapatan Yeni Malatyaspor, 8.haftada Hatayspor ile Yeni Malatya Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Üst üste aldığı mağlubiyetler sonrası tehlike hattına kadar gerileyen sarı siyahlılar, kötü gidişatı durdurmanın yollarını arıyor.

Doğu Anadolu ekibi, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesisleri’nde, teknik direktör İrfan Buz nezaretinde gerçekleştirilen antrenmana sakatlıkları bulunan Adem Büyük ile Kubilay Kanatsızkuş katılmadı.

Çalışmalar esnasında futbolcuların moralsiz oldukları gözlenirken, teknik direktör İrfan Buz, sık sık futbolcularına uyarılarda bulundu.

ÇAMLAR KURUYOR

Bu arada Orduzu Pınarbaşı’nda bulunan iki antrenman sahasının yanına ekilen çamlar kurumaya yüz tuttuğu dikkatlerden kaçmadı.

Daha önce 2 antrenman sahasının yanı bir antrenman sahasının daha yapılması için çeşitli girişimlerde bulunulsa da bu istek gerçekleşmemişti. Antrenman sahasının sol tarafında bulunan boş alana çam ekilirken, o bölgenin ağaçlandırılması sağlanmaya çalışıldı ancak bunda da başarılı olunamadı. Tesisin hemen yanında bulunan alana ekilen çamların kurumaya yüz tuttuğu görüldü.