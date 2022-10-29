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Kaplan İzmir’de ‘Altın’ buldu!
Geçen hafta Göztepe karşısında galibiyeti elinden kaçıran Yeni Malatyaspor, kaybettiği 3 puanın telafisi için gittiği İzmir’de altın buldu. Haftanın açılış maçında Altınordu ile karşılaşan sarı kırmızılılar rakibini Haqi, Doğukan ve Rahman’ın golleriyle 3-0 yendi.
ÖMER ALİ DELİBAŞ
Spor Toto 1. Lig’in 11.haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanda Altınordu ile karşı karşıya geldi. Bornova Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Onur Özütoprak, Anıl Usta ve Murat Şener hakem üçlüsü yönetti. Tempolu başlayan karşılaşmanın ilk dakikalarında iki takımda karşılıklı pozisyonlar bulurken, ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıya hızlı başlayan Yeni Malatyaspor 48.dakikada Doğukan Emeksiz’in golüyle 1-0 öne geçti. Golden sonra atak sayısını artıran sarı kırmızılılar 66.dakikada fırsatçılığını konuşturan Haqi Osman’ın golüyle farkı 2’ye çıkardı. İkinci golden sonra rahatlayan Yeni Malatyaspor 74.dakikada Rahman Buğra’nın 35 metreden attığı golle farkı 3’e çıkarttı. Kalan bölümde rakibinin farkı azaltma çabalarına engel olan sarı kırmızılılar sahadan 3-0 galip ayrılarak puanını 9’a yükseltti.
MAÇTAN NOTLAR
GOL- 48. dakikada savunmadan Buğra’nın gönderdiği uzun pasta defansın arkasına sarkan Doğukan topu önüne aldı ve ceza sahasına girdi, sol çaprazdan sağ ayak içiyle kalecinin sağ köşesine şutunu attı ve topu ağlara gönderdi: 0-1
GOL- 66. dakikada Altınordu savunma oyuncularının kaleciye gönderdiği kısa kalan pasta araya giren Haqi Osman, kaleciyi geçerek sol ayağıyla boş kaleye gönderdi. 0-2
GOL-74. dakikada Yeni Malatyaspor’da kaptan Buğra, yaklaşık 35 metreden sağ ayağıyla sert bir şut gönderdi ve tam kalecinin önünde seken top kalecinin kollarının arasından ağlarla buluştu. 0-3
STAT: Bornova
ALTINORDU: 1.Ali Emre Yanar, 18.Rıdvan Koçak (58.dk Furkan Metin- 79.dk Yusuf Arslan), 11.Ali Dere, 92.Rahmi Salih Kaya, 55.Erdi Dikmen, 5.Kubilay Aktaş, 9.Ahmet İlhan Özek, 6.Metehan Yılmaz, 19.Bertuğ Bayar (69.dk Gökberk Efe), 23.Kürşad Sürmeli (46.dk Şeref Özcan), 17.Safa Kınalı (70.dk Muzaffer Kocaer)
YEDEKLER: 21.Serhat Öztaşdelen, 2.Volkan Fındıklı, 3.Yusuf Yalçın Arslan, 7.Şeref Özcan, 8.Muzaffer Kocaer, 14.Gökberk Efe, 22.Alperen Selvi, 26.Furkan Metin, 80.Sami Satılmış, 88.Yusuf Can Esendemir
TEKNİK SORUMLU: Arif Ufuk Kahraman
YENİ MALATYASPOR: 1.Abdulsamed Damlu, 3.Philip Gameli Awuku, 5.Arda Hilmi Şengül (81.dk Cengizhan Akgün), 6.Rahman Buğra Çağıran (88.dk Hüseyin Ekici), 7.Doğukan Emeksiz, 8.Ogün Özçiçek, 11.Aly Malle, 19.Haqi Osman (77.dk Yiğit Ulaş), 22.Barış Başdaş (88.dk Erşan Yaşa), 66.Jospin Nshimirimana (46.dk Mert Altıntaş), 99.Burak Kavlak
YEDEKLER: 14.Ahmet Eyüp Türkaslan, 21.Ahmet Oytun Özdoğan, 2.Yiğit Ulaş, 17.Hüseyin Ekici, 18.Enes Savucu, 20.Cengizhan Akgün, 27.Erşan Yaşa, 54.Atakan Müjde, 77.Mert Miraç Altıntaş, 88.Berat Yaman
TEKNİK SORUMLU: Hasan Özer
SARI KARTLAR: Doğukan Emeksiz, Yiğit Ulaş, Hüseyin Ekici (Yeni Malatyaspor)
GOLLER: 48.dk Doğukan Emeksiz, 66.dakikada Haqi Osmani 74.dakikada Buğra Çağıran(Yeni Malatyaspor)
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