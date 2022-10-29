Kaplan İzmir’de ‘Altın’ buldu!

Geçen hafta Göztepe karşısında galibiyeti elinden kaçıran Yeni Malatyaspor, kaybettiği 3 puanın telafisi için gittiği İzmir’de altın buldu. Haftanın açılış maçında Altınordu ile karşılaşan sarı kırmızılılar rakibini Haqi, Doğukan ve Rahman’ın golleriyle 3-0 yendi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Spor Toto 1. Lig’in 11.haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanda Altınordu ile karşı karşıya geldi. Bornova Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Onur Özütoprak, Anıl Usta ve Murat Şener hakem üçlüsü yönetti. Tempolu başlayan karşılaşmanın ilk dakikalarında iki takımda karşılıklı pozisyonlar bulurken, ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıya hızlı başlayan Yeni Malatyaspor 48.dakikada Doğukan Emeksiz’in golüyle 1-0 öne geçti. Golden sonra atak sayısını artıran sarı kırmızılılar 66.dakikada fırsatçılığını konuşturan Haqi Osman’ın golüyle farkı 2’ye çıkardı. İkinci golden sonra rahatlayan Yeni Malatyaspor 74.dakikada Rahman Buğra’nın 35 metreden attığı golle farkı 3’e çıkarttı. Kalan bölümde rakibinin farkı azaltma çabalarına engel olan sarı kırmızılılar sahadan 3-0 galip ayrılarak puanını 9’a yükseltti.

MAÇTAN NOTLAR

dakikada Doğukan, rakip yarı sahanın ortalarında önünde bulduğu topta rakibinden sıyrılarak sağ çaprazdan ceza sahasına girip yerden Haqi’ye çevirdi ancak Haqi topa yetişemedi ve top kaleye paralel şekilde dışarı çıktı. dakikada Doğukan sağ çaprazdan topu içerideki Haqi’ye aktardı ve Haqi şutunu attı ancak top kalecide kaldı. dakika Haqi Osman, orta sahadan aldığı topta sırasıyla dört kişiyi geçti ve kaleci ile karşı karşıya kaldığı anda top gerisinde kaldı ve şutunu atamadı. dakikada Altınordu hızlı geliştirdiği atakta Bertuğ’un sağ çizgiden içeriye derinlemesine gönderdiği top arka direkte müsait pozisyonda olan Kürşat’a geldi. Kürşat şutunu attı ancak kaleci Abdulsamed topu k-çıkarmayı başardı. dakikada Yeni Malatyaspor’da Aly Malle, Doğukan’ın pasında sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kaldı, sol ayağıyla şutunu attı ancak top az farkla dışarı çıktı.

GOL- 48. dakikada savunmadan Buğra’nın gönderdiği uzun pasta defansın arkasına sarkan Doğukan topu önüne aldı ve ceza sahasına girdi, sol çaprazdan sağ ayak içiyle kalecinin sağ köşesine şutunu attı ve topu ağlara gönderdi: 0-1

GOL- 66. dakikada Altınordu savunma oyuncularının kaleciye gönderdiği kısa kalan pasta araya giren Haqi Osman, kaleciyi geçerek sol ayağıyla boş kaleye gönderdi. 0-2

GOL-74. dakikada Yeni Malatyaspor’da kaptan Buğra, yaklaşık 35 metreden sağ ayağıyla sert bir şut gönderdi ve tam kalecinin önünde seken top kalecinin kollarının arasından ağlarla buluştu. 0-3

dakikada Doğukan, sol çaprazda önünde bulduğu pozisyonda kaleci ile karşı karşıya kaldı, şutunu attı ancak kaleci topu çıkarmayı başardı.

STAT: Bornova

ALTINORDU: 1.Ali Emre Yanar, 18.Rıdvan Koçak (58.dk Furkan Metin- 79.dk Yusuf Arslan), 11.Ali Dere, 92.Rahmi Salih Kaya, 55.Erdi Dikmen, 5.Kubilay Aktaş, 9.Ahmet İlhan Özek, 6.Metehan Yılmaz, 19.Bertuğ Bayar (69.dk Gökberk Efe), 23.Kürşad Sürmeli (46.dk Şeref Özcan), 17.Safa Kınalı (70.dk Muzaffer Kocaer)

YEDEKLER: 21.Serhat Öztaşdelen, 2.Volkan Fındıklı, 3.Yusuf Yalçın Arslan, 7.Şeref Özcan, 8.Muzaffer Kocaer, 14.Gökberk Efe, 22.Alperen Selvi, 26.Furkan Metin, 80.Sami Satılmış, 88.Yusuf Can Esendemir

TEKNİK SORUMLU: Arif Ufuk Kahraman

YENİ MALATYASPOR: 1.Abdulsamed Damlu, 3.Philip Gameli Awuku, 5.Arda Hilmi Şengül (81.dk Cengizhan Akgün), 6.Rahman Buğra Çağıran (88.dk Hüseyin Ekici), 7.Doğukan Emeksiz, 8.Ogün Özçiçek, 11.Aly Malle, 19.Haqi Osman (77.dk Yiğit Ulaş), 22.Barış Başdaş (88.dk Erşan Yaşa), 66.Jospin Nshimirimana (46.dk Mert Altıntaş), 99.Burak Kavlak

YEDEKLER: 14.Ahmet Eyüp Türkaslan, 21.Ahmet Oytun Özdoğan, 2.Yiğit Ulaş, 17.Hüseyin Ekici, 18.Enes Savucu, 20.Cengizhan Akgün, 27.Erşan Yaşa, 54.Atakan Müjde, 77.Mert Miraç Altıntaş, 88.Berat Yaman

TEKNİK SORUMLU: Hasan Özer

SARI KARTLAR: Doğukan Emeksiz, Yiğit Ulaş, Hüseyin Ekici (Yeni Malatyaspor)

GOLLER: 48.dk Doğukan Emeksiz, 66.dakikada Haqi Osmani 74.dakikada Buğra Çağıran(Yeni Malatyaspor)