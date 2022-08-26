Kaplan ilk galibiyetini almak istiyor!

TFF 1. Lig’de haftanın açılış maçında Eyüpspor ile Yeni Malatyaspor kozlarını bu akşam 3 puan alabilmek için paylaşacaklar. Kadro kalitesi yönünden ligin güçlü ekipleri arasında gösterilen İstanbul temsilcisiyle deplasmanda karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor sezonun ilk galibiyetini rakibi karşısında almak istiyor.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Yeni Malatyaspor, Spor Toto 1. Lig’de 3. Haftanın açılış maçında bu akşam Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Eyüp Stadı’nda saat 21.00’de başlayacak TRT Spor’dan naklen yayınlanacak müsabakayı Kutluhan Bilgiç, Sezgin Çınar ve Ali Can Alp hakem üçlüsü yönetecek. Adanaspor ile evinde oynadığı karşılaşmada geriye düşmesine rağmen sahadan 1 puanla ayrılmayı başaran Yeni Malatyaspor beraberliğin anlam ifade edebilmesi için Eyüpspor’u yenmek istiyor. İstanbul temsilcisi karşısında alacağı 3 puanla önümüzdeki hafta konuk edeceği Rizespor maçına rahat bir ortamda çıkmayı hedefleyen sarı kırmızılılarda kart cezalısı Barış Başdaş ile sakatlıkları bulunan Hüseyin Ekici, Arda Şengül ve Nuri Aydın bu akşamki karşılaşmada görev yapamayacak.

Zorlu maç öncesi takımdaki son durumu aktaran kulüp basın sözcüsü Ramazan Yeşilova, takım içerisindeki morallerin üst seviyede olduğunu belirleterek, “Eyüpspor maçı için takımımız hazır durumda. İstanbul’dan puan ya da puanlarla döneceğimize inanıyoruz. Eyüpsspor da sahip olduğu kadro sayesinde bu ligin en güçlü ekiplerinden birisi. Ama biz de kendi gücümüzle oyucularımıza güveniyoruz. Adanaspor karşısında sergilenen dinamik oyun gibi bir oyun sergileyebilirsek Eyüpspor karşısında puan ya da puanlar almak çok da sürpriz olmaz diye düşünüyorum” dedi.

“KARİM HAFEZ’LE SON KEZ GÖRÜŞÜLDÜ”

Karim Hafez ile ilgili de konuşan Yeşilova, “Başkanımız Ahmet Yaman oyuncuyla son kez bir görüşme daha gerçekleştirdi. Oyuncunun kafasındaki soru işaretlerinin netleşmesi gerektiği için bizden ek bir süre daha istedi. Biz de buraya gelecek hiçbir oyuncunun artık kafasında soru işaretiyle gelmesini istemiyoruz. Takıma adapte olabilmesi için, bizim de hedeflerimiz var. Bu ligin dominant takımı olarak düşme tehlikesi yaşamayalım. Önce yerimizi sağlamlaştıralım ardından önümüzdeki yılın planlarını sağlıklı şekilde yapalım istiyoruz. O yüzden ani kararlar vermiyoruz. Bundan öncesinde görüştüğüm futbolcular için de bu böyleydi. O oyuncuların da burada artık sağlıklı bir ortamın olduğundan emin olmasını kendi açılarından netleştirip o süreyi de tanımamız gerektiğini düşünüyoruz. İnşallah olumlu olacağını arzu ediyoruz. Bunlar dışında FIFA’dan bir beklentimiz var. Biz en kötü ihtimalle 3 oyuncumuzun lisansının bu haftaya kadar yetişir diye düşünüyorduk. Ama henüz geri dönüş olmadı. Bekliyoruz. Philip, Eric ve Haqi şu an da İstanbul’da takımla beraberler. İnşallah olumlu haber gelir aksi durumda bizim için zor bir süreç olacak.