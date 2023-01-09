Kaplan güç depoluyor!

Ekonomik problemlerin kısa vadede çözüme kavuşturulduğu Yeni Malatyaspor’da devre arasına girilirken oluşan olumsuz hava, ikinci yarının başlamasına bir hafta kala yerini heyecanlı bir bekleyişe bıraktı. Tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural’la ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmayı hedefleyen sarı kırmızılılar, zorlu maçlar öncesi Antalya kampında güç depoluyor.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Spor Toto 1. Lig’de sezonun ilk yarısını 15 puanla 16. sırada tamamlayan Yeni Malatyaspor’da ikinci yarının hazırlıkları sürüyor. Antalya’da 2 Ocak’ta başlayan kampa ülkelerinden dönen yabancı oyuncularında katılmasıyla sarı kırmızılılar hazırlıklarını tam kadro yapmaya başladı. Futbolcular, teknik direktör Yılmaz Vural ve yardımcıları yönetiminde sabah ve akşam olmak üzere günü çift idmanla geçirirken, kendilerine verilen serbest zamanda ise ligin ilk yarısındaki yorgunluğu üzerlerinden atmaya çalışıyorlar. Dar kadro derinliğine sahip olan Yeni Malatyaspor’da, oyuncular ligin ilk yarısında yoğun maç trafiğini geride bırakırken, ilk yarıdan daha zorlu geçecek olan ikinci yarı öncesi antrenörler eşliğinde takımdaki eksikler giderilmeye çalışılıyor. Öte yandan Yeni Malatyaspor altyapısından 9 oyuncunun da Antalya kampında yer aldıkları öğrenilirken, hali hazırda kamptaki oyuncu sayısının 34 olduğu ifade edildi. Yılmaz Vural, oyuncularını çok sıkı bir antrenman programına tutarken, sarı kırmızılılar dün ardı ardında iki hazırlık maçına çıktı. İlk olarak saat 13.30’da Tuzlaspor ile karşılaşan Yeni Malatyaspor, ikinci hazırlık maçını saat 15.30’da Artvin Hopaspor ile yaptı. Yeni Malatyaspor’un Antalya kampı 12 Ocak Perşembe gününe kadar sürecek. Sarı kırmızılılar, Perşembe günü Malatya’ya direkt uçuşla gelerek, ligin 20. haftasında 15 Ocak Pazar günü sahasında oynayacağı Bodrumspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

Hasan Özer sonrası görevi devir alan Yılmaz Vural ile ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmayı hedefleyen Yeni Malatyaspor, Bodrumspor karşısında galibiyetle ayrılmak istiyor. Kritik maçta taraftar desteğine ihtiyaç duyan Malatya ekibinde teknik direktör Yılmaz Vural, taraftarlara çağrıda bulunarak, “Malatya’nın çok güzel bir stadyumu var. Ama maçlara 500, bin kişi geliyor. Buradan Malatyalılara çağrıda bulunuyorum. Stadı doldursunlar. Yılmaz Hocaları geldi. Ona karşı bir vefa borçları var. Gelsinler borcu ödesinler” ifadelerini kullandı.